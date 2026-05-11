El Consejo de la Unión Europea aprueba el nuevo acuerdo comercial con México

La firma formal de ambos acuerdos está prevista para realizarse durante la cumbre UE-México del próximo 22 de mayo de 2026.

De acuerdo con el comunicado oficial del Consejo Europeo, los acuerdos beneficiarán especialmente a más de 45,000 empresas europeas que exportan a México, la mayoría pequeñas y medianas empresas.

La Secretaría de Relaciones Exteriores celebra la autorización del Consejo de la Unión Europea para la firma del Acuerdo Global Modernizado y el Acuerdo Comercial Provisional entre México y la UE.



Estos instrumentos se firmarán en la Cumbre México-UE el 22 de mayo en Ciudad de… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) May 11, 2026

El Acuerdo Interino de Comercio busca acelerar la entrada en vigor de los beneficios económicos mientras concluyen los procesos de ratificación del Acuerdo Global Modernizado. Entre sus principales objetivos se encuentra eliminar gran parte de los aranceles restantes, ampliar el acceso a mercados de contratación pública y abrir mayores oportunidades en servicios e inversión.

Además, el pacto contempla mejores condiciones para sectores como maquinaria, farmacéuticos, transporte y productos agroalimentarios, así como la protección de cientos de indicaciones geográficas europeas. También incorpora capítulos relacionados con comercio digital, propiedad intelectual, desarrollo sostenible, derechos laborales y combate al cambio climático.

“En un momento de creciente incertidumbre y presiones proteccionistas, también refuerzan nuestro compromiso común con el desarrollo sostenible y con un sistema comercial abierto y basado en normas”, señaló Michael Damianos, ministro de Energía, Comercio e Industria de Chipre, país que ocupa actualmente una posición relevante dentro del Consejo.

Un acuerdo negociado desde 2016

Las negociaciones para modernizar el acuerdo entre México y la Unión Europea comenzaron en 2016 y concluyeron el 17 de enero de 2025.

Actualmente, México es el segundo socio comercial de la Unión Europea en América Latina, mientras que la UE representa el tercer socio comercial de México. El intercambio bilateral ascendió a más de 82,000 millones de euros en mercancías durante 2024 y cerca de 26,000 millones de euros en servicios en 2023.

El nuevo marco aún deberá ser aprobado por el Parlamento Europeo. Además, el Acuerdo Global Modernizado requerirá ratificación por parte de todos los Estados miembros de la UE y de México antes de entrar plenamente en vigor.