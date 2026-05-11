El Plan México busca un crecimiento sostenido de la economía de 3% en 2030

“Este tema es muy importante. Todo desarrollo es regional. Todo desarrollo acaba en un territorio, acaba en una ciudad, acaba en parques industriales. Acaba en pueblos de crecimiento, en clústers, en sustento físico urbano. Creo que este aprendizaje de la estrategia de crecimiento en Polos de Desarrollo muy concretos es una de las partes más importantes de la estrategia de crecimiento económico”, dijo Amador Zamora.

Destacó que esas geografías se deberán conectar, por lo que se tiene la meta del desarrollo de 3,000 kilómetros de trenes de pasajeros hacia 2030. Además, como parte del impulso a la economía, se busca elevar el contenido nacional en la cadena de valor de 16.3% a 19% en 2030, lo que permitirá ganar un crecimiento potencial de al menos 1.5% adicional.

Inflación bajo control

El funcionario destacó que la política de bienestar social se ha impulsado en un contexto donde la inflación se encuentra bajo control y dentro de los márgenes de variabilidad del banco central.

Agregó que las acciones de política monetaria, han sido apoyadas también de manera puntual y competente por la política de estímulos fiscales para estabilizar los precios de la energía.

“Esto implica una sincronía, digamos, una sincronía en el tiempo de las distintas herramientas de política económica. Además, el consumo privado ha mostrado una resiliencia notable entre las grandes variables macroeconómicas del país, a pesar, digamos, de las dificultades de la economía global.”, culminó el titular de la SHCP.