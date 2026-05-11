El Plan México busca un crecimiento sostenido de la economía de 3% en 2030

El Plan México, que es la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum para retomar el crecimiento económico del país, busca llevar el crecimiento del PIB a 3% cada año, a partir de 2030, aseveró el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora.
Este Plan , “tiene un conjunto de variables centrales; llevar la inversión como parte del PIB del 25% en 2026, al 28% en 2030, y crear con ello 1.5 millones de empleos especializados para 2030, y lograr un crecimiento sostenido de largo plazo de 3% por año”, dijo en su ponencia “Inversión y crecimiento para el desarrollo compartido de México”, en la Cátedra Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 2026 de la Facultad de Economía de la UNAM.
Las variables que van ayudar a sostener estos objetivos, son logros que ya están en curso, como 29 Polos de Desarrollo, de los cuales 11 ya están en operación, 14 nuevos, y cuatro en evaluación.