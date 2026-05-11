Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Economía

El Plan México busca un crecimiento sostenido de la economía de 3% en 2030

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora destacó que la inflación se mantiene en los márgenes de variabilidad del banco central.
lun 11 mayo 2026 08:58 PM
Édgar Amador Zamora, secretario de Hacie
El secretario de Hacienda, compartió en Cátedra SHCP 2026 que las acciones de política monetaria, han sido apoyadas también de manera puntual y competente por la política de estímulos fiscales para estabilizar los precios de la energía.
 (Foto: Graciela López/Cuartoscuro.)

El Plan México, que es la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum para retomar el crecimiento económico del país, busca llevar el crecimiento del PIB a 3% cada año, a partir de 2030, aseveró el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora.

Este Plan , “tiene un conjunto de variables centrales; llevar la inversión como parte del PIB del 25% en 2026, al 28% en 2030, y crear con ello 1.5 millones de empleos especializados para 2030, y lograr un crecimiento sostenido de largo plazo de 3% por año”, dijo en su ponencia “Inversión y crecimiento para el desarrollo compartido de México”, en la Cátedra Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 2026 de la Facultad de Economía de la UNAM.

Las variables que van ayudar a sostener estos objetivos, son logros que ya están en curso, como 29 Polos de Desarrollo, de los cuales 11 ya están en operación, 14 nuevos, y cuatro en evaluación.

Publicidad

“Este tema es muy importante. Todo desarrollo es regional. Todo desarrollo acaba en un territorio, acaba en una ciudad, acaba en parques industriales. Acaba en pueblos de crecimiento, en clústers, en sustento físico urbano. Creo que este aprendizaje de la estrategia de crecimiento en Polos de Desarrollo muy concretos es una de las partes más importantes de la estrategia de crecimiento económico”, dijo Amador Zamora.

Destacó que esas geografías se deberán conectar, por lo que se tiene la meta del desarrollo de 3,000 kilómetros de trenes de pasajeros hacia 2030. Además, como parte del impulso a la economía, se busca elevar el contenido nacional en la cadena de valor de 16.3% a 19% en 2030, lo que permitirá ganar un crecimiento potencial de al menos 1.5% adicional.

recorte gasto publico 2026
Economía

Gobierno gasta 251,658 mdp menos en el primer trimestre por ajuste fiscal

Inflación bajo control

El funcionario destacó que la política de bienestar social se ha impulsado en un contexto donde la inflación se encuentra bajo control y dentro de los márgenes de variabilidad del banco central.

Agregó que las acciones de política monetaria, han sido apoyadas también de manera puntual y competente por la política de estímulos fiscales para estabilizar los precios de la energía.

“Esto implica una sincronía, digamos, una sincronía en el tiempo de las distintas herramientas de política económica. Además, el consumo privado ha mostrado una resiliencia notable entre las grandes variables macroeconómicas del país, a pesar, digamos, de las dificultades de la economía global.”, culminó el titular de la SHCP.

Publicidad

Tags

Secretaría de Hacienda y Crédito Público Servicio de Administración Tributaria (SAT)

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad