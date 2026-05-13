El lento crecimiento económico de México, las restricciones presupuestarias y la materialización de pasivos contingentes fueron factores que la calificadora observó, y pueden resultar en una consolidación fiscal muy gradual y un aumento moderado de la deuda pública. "Prevemos que las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos se mantendrán sólidas, pero la incertidumbre sobre la renegociación del tratado de libre comercio debilita la confianza de los inversores", destacó la calificadora.

Queremos que la comunidad de inversionistas, analistas, organismos financieros internacionales, la población en general, sepan el compromiso que tiene el gobierno federal para con la convergencia de nuestros resultados fiscales rumbo a una sostenibilidad de largo plazo Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda

Destacó que pocas economías en el mundo han logrado reducir el déficit fiscal en la magnitud que lo hizo México el año pasado, al pasar de 5.8% del PIB a 4.3% del PIB.

"Lo importante es una reducción de 1.5 puntos porcentuales del PIB en un solo año. Esto no ocurría en décadas. Creemos que esto muestra el compromiso sólido del gobierno por tener finanzas sostenibles en el largo plazo. Esto se ve en una trayectoria moderada, una posición ya estable de pasivos públicos con respecto del PIB", comentó Amador Zamora.

El encargado de las finanzas de México, explicó que las fuentes de financiamiento del sector público son mayormente internas, a cargo de inversionistas institucionales y mexicanos, en moneda doméstica, mientras el financiamiento externo es una fuente complementaria de las necesidades de inversión.

Aclaró, que de 2025 a 2026, se vio un ajuste importante de la deuda como porcentaje del PIB, de los cuales 1.5 puntos porcentuales fueron por la revisión en la base del PIB, de las cuentas nacionales del Inegi, que hizo una revisión a la serie histórica.

“Esto provocó, digamos, que haya habido un salto discreto en las métricas, en las estadísticas, de un andamiento, pero una cifra de 54.2% del PIB, que es con lo que esperamos cerrar 2026. Es una cifra que está muy por debajo del promedio de los países de la OCDE, y es bastante igual competitivo respecto de países de desarrollo similar en América Latina y en el concierto de los mercados emergentes”, culminó.



