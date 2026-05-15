Hacienda mantiene subsidio a diésel por arriba de 60%, mientras lo sube para Magna y Premium

Esta es la tercera semana consecutiva en que los apoyos se mantienen por arriba de 60% al combustible más utilizado en el país para la transportación terrestre de mercancías y colectivo de personas.

Sube estímulo fiscal para la Magna

En tanto, el estímulo fiscal para la cuota IEPS por litro de gasolina Magna incrementó levemente al pasar de 49.15% la semana que termina este viernes, a 49.46%, o de 3.29 pesos a 3.31 pesos por litro.

La cuota IEPS para la gasolina Magna del 16 al 22 de mayo será de 3.39 pesos por litro.

Hacienda otorga estos subsidios o descuentos a la cuota IEPS federal que cobra en los precios finales de los combustibles automotrices, tras el objetivo de aminorar las alzas abruptas. Ya pasaron 10 semanas desde que se activó el primer subsidio al diésel, a raíz de la guerra de EU-Israel contra Irán y los incrementos en los precios del petróleo a nivel global.

La cuota IEPS a la Premium será de 3.33 pesos por litro

Finalmente, el descuento aplicado a la cuota IEPS por litro de gasolina Premium será de 41.07%, o de 2.32 pesos.

Así, la cuota IEPS al litro de gasolina Premium será de 3.33 pesos por litro.