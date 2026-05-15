El SAT no logra récord de recaudación en 2026: ¿por qué tuvo menos ingresos tras la declaración anual?

La caída en los ingresos tributarios se debió principalmente a un menor dinamismo en sus principales componentes que son el Impuesto Sobre la Renta (ISR), mayormente aplicado a las ganancias que reportan las empresas, y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se cobra principalmente a la venta de bienes de consumo y prestación de servicios.

El IVA alcanzó la meta de recaudación, pero registró una caída de 3.7% respecto a 2025, refiere el centro de investigación.

La baja de ISR

A detalle, la recaudación de ISR registró una disminución de 4.1%, en comparación al mismo periodo del año pasado. Frente al objetivo calendarizado en la Ley de Ingresos de la Federación 2026, quedó 2% abajo, esto representa 21,869 millones de pesos que no llegaron al erario, refieren cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“Vemos tres factores relacionados con el desempeño del ISR, el primero es la desaceleración de la economía, la cual afectó la recaudación primaria, con un desempeño limitado en las declaraciones”, explicó Jorge Cano, coordinador del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas en México Evalúa.

Datos de la SHCP precisan que pese a que en los tres primeros meses del año las empresas presentan su declaración anual de ISR, su recaudación pasó de 501,276 millones de pesos en el primer cuarto de 2025, a 460,599 millones en 2026, esto pese a que se registró un aumento de 39,329 en el número de personas morales que presentaron declaración con pago, frente al año pasado.

Así, estimaciones de Expansión refieren que, en promedio, por cada declaración presentada de ISR por persona moral se pagaron 758,926 pesos en 2025, mientras el pago en 2026 por cada declaración fue por 658,152 pesos.

El segundo factor que se relaciona con la baja del ISR es la disminución en la recaudación de ingresos por fiscalización, esta fue de 315,000 millones de pesos; 4.4% menos frente a 2025.

“Esta es la primera vez que cae esta recaudación secundaria por fiscalización desde 2019”, detalló el especialista de México Evalúa.

Y finalmente, el tercer factor que se observa, es el incremento en las devoluciones y compensaciones del SAT, el total de estas fueron por 384,000 millones de pesos, lo que representó un crecimiento de 6.3% anual, refirió Cano.

La SHCP contempla que por cada punto porcentual extra, en la tasa de crecimiento real prevista para el PIB, se generan incrementos en los ingresos tributarios no petroleros por 50,900 millones de pesos, por lo que se vería un detrimento en los ingresos del erario, en la misma magnitud, por cada punto porcentual que se reporte por debajo de la meta para el PIB, establecida hasta ahora, en un rango de 1.8-2.8%, con un punto medio de 2.3% anual.