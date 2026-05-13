El SAT quiere dejar de bloquear tantos sellos digitales y planea reducir las cancelaciones hasta seis veces

De acuerdo con Roberto Iván Colín Mosqueda, integrante de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), la serie de medidas, incluyendo las referentes al sello digital, es una respuesta a preocupaciones expresadas del sector empresarial en materia de auditorías y cumplimientos con el SAT, y para concretarlas, la autoridad deberá implementar nuevos procesos internos, y consecutivamente cambios o publicación de nuevas reglas misceláneas.
“Para el caso de los sellos digitales, se deben promover procesos expeditos para que el cliente se regularice y pueda volver a tramitar sus sellos digitales, pues tendrá que regularlos la autoridad, tendrá que dar esos procedimientos, ya sea vía reglas miscelánea, o modificar el código fiscal donde se establezcan estos nuevos procesos”, comentó Colín Mosqueda.
Mayores tiempos para cancelar el sello digital
También se extendieron los plazos para llegar a la restricción de un sello digital, después de notificaciones y requerimientos al contribuyente, de ocho meses a 18 meses.
“El año pasado para llegar a la restricción, estamos hablando de un contribuyente que empezó a recibir algún tipo de comunicación por parte del SAT, un correo o Buzón Tributario sobre omisiones o una diferencia, acudió a una entrevista, pasaron ocho meses para llegar al tema del bloqueo, este año van a pasar 18 meses para que suceda eso”, precisó Gari Flores.
El funcionario destacó que es importante que las empresas y sus encargados en materia de impuestos y fiscal deben estar atentos a avisos de la autoridad. Compartió el caso de una empresa en Nuevo León, a la cual se informó, se le canceló su sello de la noche a la mañana, pero no fue así.
“Revisamos el caso y nos reunimos con la empresa, les pusimos toda la cronología y había empezado dos años antes con correos, con buzones tributarios y la contadora de esa empresa dijo que sí veía esos correos, pero los reenviaba al área administrativa. También procedió una entrevista, pero quien asistió no estaba del todo preparado. Fue hasta el bloqueo del sello que se pusieron a corregir y, pues, ese plazo es realmente breve”, compartió Flores.