El SAT quiere dejar de bloquear tantos sellos digitales y planea reducir las cancelaciones hasta seis veces

“Ya lo era anteriormente, pero a partir de este año hemos cambiado las estrategias, hemos ampliado los plazos, hemos flexibilizado los insumos para que la restricción del sello digital sea, como se dice en el argot futbolístico, con la barrera del defensa; el último recurso. En el SAT no estamos levantando ni restringiendo primero sellos, y luego bloqueándolos de manera definitiva de manera masiva”, dijo en reunión con integrantes del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

El acuerdo que respalda 12 acciones para facilitar procesos para la inversión de empresas, publicado el pasado 4 de mayo en el Diario Oficial de la Federación, refiere dos puntos respecto a la pausa o cancelación de sellos digitales.

El primero destaca que antes de la pausa o cancelación de sellos se privilegiarán acciones preventivas o correctivas, garantizando el derecho de audiencia en términos de las disposiciones legales aplicables, sin perjuicio de su aplicación inmediata cuando así lo dispongan las normas fiscales o se actualicen los supuestos legales correspondientes.

Si bien esta medida ha sido parte de las facultades del fisco en años anteriores, la preocupación entre los contribuyentes incrementó este 2026, tras la reforma al Código Fiscal Federación que va contra las factureras, y que da la facultad a la autoridad de realizar auditorías exprés a supuestas empresas que emiten facturas por operaciones simuladas (efos), y poner pausa al sello cuando inicia este proceso.

La segunda acción publicada en el DOF, con respecto a sellos digitales, precisa que “se promoverán mecanismos de atención expedita para la regularización de las personas contribuyentes afectadas por la aplicación de medidas de restricción temporal de certificados de sellos digitales o cancelación de registros, a fin de facilitar la corrección de su situación fiscal con el menor impacto económico posible”.