Cooperativas van por digitalización de casi 27,000 clientes en zonas rurales

Los socios de estas Socaps podrán gestionar cuentas, consultar saldos, realizar transferencias y acceder a productos de ahorro, inversión y crédito desde su celular, en cualquier momento y sin necesidad de ir a una sucursal.

David Bottaro, director de operaciones de Veritran (la empresa responsable de la digitalización de estas Cooperativas), cuenta que este sector es crucial para la inclusión financiera, ya que atiende a zonas remotas y a personas que la banca tradicional no alcanza a llegar.

"El reto de este sector, principalmente, es que están alejados en el sur o en zonas rurales y la industria financiera tradicional no ha llegado ellos", dijo Bottaro en entrevista.

Las Cooperativas tienen una fuerte presencia en la zona Bajío del país, el sur y el sureste, donde la inclusión financiera es de las más bajas, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024.

Apenas un 51.4% de las personas que viven en las localidades con menos de 1,000 personas tiene un producto de crédito, según esta Encuesta.

Otro de los retos para este sector, más allá del rango etario de la población a la que atienden las Socaps, tiene que ver con lo habituados que están con la atención en sucursales, ya que los clientes deben recibir una aplicación que sea fácil de utilizar y con la que sientan que sus recursos están seguros.

Otro de los desafíos tiene que ver con los costos: las cooperativas no siempre tienen la misma infraestructura o capacidad de inversión que los grandes bancos, lo que plantea un reto para implementar sistemas nuevos que permitan una buena experiencia de usuario. Además, para lanzar nuevas funcionalidades digitales, las cooperativas deben pasar por procesos de certificación, homologación y solicitud de permisos ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

En México operan cerca de 150 Socaps que tienen 9.88 millones de socios o clientes, hasta el cierre del año pasado, de acuerdo con cifras de la CNBV. La red de las Socaps asciende a 2,326 sucursales, que representa apenas un 20% de las más de 11,480 que tiene la banca.

Para Bottaro, una de las desventajas de la atención en sucursales tiene que ver con el tiempo que las personas destinan en trayectos, ya que pueden ser de hasta horas para procesos que pueden ser tan simples como la consulta de saldo en cuenta o transferencia de recursos a otras personas.

Pero el reto es el acceso al internet: la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) señala que en 2024, del total de personas de 6 años y más que fueron usuarias de internet, 86.9 % correspondió al ámbito urbano y 68.5 %, al ámbito rural.

Aunque este es un primer avance en la digitalización, se busca que este modelo conviva con el modelo de sucursales para que los clientes tengan más opciones de transacción.