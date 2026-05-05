El plan de infraestructura de Sheinbaum impulsará 0.9% el PIB de México, pero solo si cumple un requisito: BBVA

BBVA México estima que si el Plan México se ejecuta tal como lo planea el gobierno federal, el PIB tendría un crecimiento adicional de 0.9% y si se mejora la seguridad física y jurídica, un crecimiento adicional de 0.5%. Lo anterior ayudaría a que el país termine con años de crecimiento por debajo del 2% que ha registrado en los últimos años.
Eduardo Osuna, director general de BBVA México, dijo en la Reunión Nacional de Consejeros Regionales 2026 que el Plan México es uno de los más ambiciosos desde la época del expresidente Carlos Salinas de Gortari.
"El plan de infraestructura puede dar 0.9% de mayor crecimiento sostenido", dijo. "Esto implica que el Plan se ejecute de manera completa y, sobre todo, que verdaderamente tenga ese efecto multiplicador en la economía".