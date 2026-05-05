El plan de infraestructura de Sheinbaum impulsará 0.9% el PIB de México, pero solo si cumple un requisito: BBVA

El banquero recalcó que México no ha roto el 2% de crecimiento en los últimos 25 años. "Llegamos a ser la economía número 11 del mundo y hoy somos la economía número 15", dijo.

El banquero destacó que del Plan México se han licitado 51 proyectos, pero este mes se licitarán los de infraestructura carretera y energía; también destacó que el primer peso que reciban esos proyectos se dará hasta 2027, "en el mejor de los casos".

Osuna dijo que si se mejora la seguridad física y se refuerza la seguridad jurídica, el PIB tendría un crecimiento adicional. "La inseguridad genera al menos 0.5% de menor crecimiento o de mayor crecimiento", explicó.

El banquero destacó que en seguridad, aunque se han visto mejoras en ámbitos como los feminicidios y el robo a negocio, hay un aumento de 11% de personas desaparecidas y de 2% en la extorsión.

"El tema de desaparecidos, que sigue siendo un tema pendiente, se liga también probablemente a la tasa de homicidios", dijo. "No conocemos los niveles de extorsión, pero también inhibe claramente la inversión de los pequeños comercios".

Osuna resumió que las tres razones clave por las que México no logra mayores ritmos de crecimiento son la falta de infraestructura, la informalidad y la inseguridad.

Sobre la ratificación de T-MEC y la eliminación de aranceles, estos componentes podrían aportar a la economía un 0.3% del PIB, otro 0.3% por la digitalización de la economía vía la bancarización, así como la formalización del las pymes.