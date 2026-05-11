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Con álbumes, tarjetas y app, Panini acelera su estrategia para el Mundial 2026

Panini prepara la colección más grande de su historia con 980 estampas y una estrategia que mezcla digitalización y una red de más de 60,000 puntos de venta en México.
lun 11 mayo 2026 07:17 PM
Panini busca romper récords con el álbum del Mundial 2026: es la colección más grande de su historia
El álbum Panini del Mundial 2026 se exhibe en las vitrinas de las tiendas de la editorial. (Foto: Mara Echeverría / Expansión.)

La cuenta regresiva hacia la Copa del Mundo y Panini lo lleva fuera de las canchas, a los hogares, en las tienditas y plataformas digitales, donde busca capitalizar una de las ediciones más ambiciosas de su historia con la edición del álbum del Mundial 2026.

Este lanzamiento comprende una diversidad de productos que va del clásico álbum de estampas, uno con pasta dura, la colección de tarjetas y que se cierra con el álbum digital que se colecciona a través de su aplicación móvil, con lo que apunta a nuevas audiencias.

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¿Cuántas estampas se necesitan para llenar el álbum del Mundial?

Esta edición cuenta con 980 estampas, impulsadas por la ampliación a 48 selecciones participantes en el torneo.

“Es la colección más grande de la historia en muchos sentidos y la expectativa también es que sea la colección más grande de la historia en cuanto al número de ventas”, dice Marilú Vargas, directora de Marketing de Panini.

Para este año, la editorial hay un momento que dará un empuje al mercado, desde la visión de Vargas, derivado de que México es sede mundialista, y más que una oportunidad comercial, es para Vargas un punto de conexión emocional con generaciones que han crecido intercambiando estampas desde hace décadas.

Marilú Vargas considera que el fenómeno ha evolucionado. Aunque la esencia permanece con la emoción de abrir un sobre, buscar figuras estelares y completar el álbum, el perfil del consumidor se ajusta y ahora considera tanto a los coleccionistas tradicionales como a nuevas generaciones atraídas por la viralidad en redes sociales y el entorno digital.

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“A través de los años hemos evolucionado, pero sin perder esta parte que hace especial al albúm Panini, que es la emoción de abrir un sobre y buscar a las figuras estelares”, dice. “Hay mucha gente coleccionando para quien no es un hábito, pero se contagian por redes sociales”, añade Vargas.

En esta edición de Panini, el furor es por las tarjetas de figuras como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo -que probablemente están en su último Mundial- y Kylian Mbappé, impulsando una dinámica donde la emoción del hallazgo se comparte en tiempo real y amplifica el interés por participar.

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En la tienda Panini ubicada en el centro comercial Forum Buenavista, el furor se nota en la fila para adquirir desde sobres hasta otras mercancías. Los vendedores comentan que los clientes llegan por la edición del Mundial y en su visita se dan cuenta de que no solo se trata de álbumes, sino que también hay libros y otros productos que no resuenan tanto entre los compradores.

La experiencia Panini

Fábrica del álbum Panini del Mundial 2026

Fábrica del álbum Panini del Mundial 2026

Producción del almbum Panini en la fábrica del Grupo Panini en Módena, al norte de Italia.
FOTO: MARCO BERTORELLO/AFP
Fábrica del álbum Panini del Mundial 2026

Fábrica del álbum Panini del Mundial 2026

Los paquetes de cromos coleccionables con imágenes de jugadores de fútbol para la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, se imprimen en la fábrica del Grupo Panini en Módena, al norte de Italia
FOTO: MARCO BERTORELLO/AFP
Fábrica del álbum Panini del Mundial 2026

Fábrica del álbum Panini del Mundial 2026

Cromos coleccionables con imágenes de jugadores de fútbol listos para ser empaquetados para la próxima Copa Mundial 2026.
FOTO: MARCO BERTORELLO/AFP.
Fábrica del álbum Panini del Mundial 2026

Fábrica del álbum Panini del Mundial 2026

Un trabajador muestra tarjetas coleccionables de el delantero francés Kylian Mbappé, el delantero argentino Lionel Messi, el delantero colombiano Luis Díaz y el delantero español Lamine Yamal.
FOTO: MARCO BERTORELLO/AFP.
Fábrica del álbum Panini del Mundial 2026

Fábrica del álbum Panini del Mundial 2026

Holograma original de la FIFA para cromos coleccionables con jugadores de fútbol para la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026.
FOTO: MARCO BERTORELLO/AFP.
Fábrica del álbum Panini del Mundial 2026

Fábrica del álbum Panini del Mundial 2026

Paquetes de cromos coleccionables con imágenes de futbolistas para la colección Panini del Mundial 2026.
FOTO: MARCO BERTORELLO/AFP
Fábrica del álbum Panini del Mundial 2026

Fábrica del álbum Panini del Mundial 2026

Paquetes de cromos coleccionables con imágenes de futbolistas para la colección del álbum de Panini.
FOTO: MARCO BERTORELLO/AFP
Fábrica del álbum Panini del Mundial 2026

Fábrica del álbum Panini del Mundial 2026

Primer álbum de Panini del Mundial de México 70 en la fábrica del Grupo Panini en Módena, Italia.
FOTO: MARCO BERTORELLO/AFP.
Fábrica del álbum Panini del Mundial 2026

Fábrica del álbum Panini del Mundial 2026

Tarjetas coleccionables para el álbum de tarjetas de Panini para el Mundial 2026.
FOTO: MARCO BERTORELLO/AFP

Panini va por la experiencia digital

A la experiencia física del álbum se suma una capa digital que permite a los usuarios interactuar con códigos dentro de los sobres para acceder a contenido en línea, y para la editorial la experiencia digital complementa, pero no sustituye al álbum físico.

“La emoción de abrir un sobre y no saber qué te va a tocar no cambia con el tiempo”, dice Vargas. “Panini está atrapando estos dos segmentos del mercado. Mantenemos la esencia de Panini de la forma tradicional y nos adaptamos a estas nuevas tendencias y nuevas actividades, y sumamos las partes digitales y contenidos, porque hoy es más fácil compartir historias a través de redes sociales y eso genera el interés en nuevos coleccionistas”, añade.

En la cancha física, la editorial desplegó una red de más de 60,000 puntos de venta en México, que incluye desde el canal tradicional, con voceadores de los puestos de periódicos y pequeños comercios, hasta tiendas físicas propias, grandes superficies y plataformas de comercio electrónico.

A ello se suma una estrategia de diversificación de productos que acompaña el lanzamiento del álbum. La compañía inició con pósters oficiales de las sedes mundialistas, continuó con tarjetas coleccionables de la línea Adrenaline y ha incorporado fascículos históricos que recorren los mundiales desde 1970. El portafolio se completa con merchandising que incluye desde réplicas de trofeos hasta artículos promocionales.

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Un elemento clave en esta edición es la exclusividad. Panini ha desarrollado versiones específicas para el mercado mexicano, como el álbum de pasta dura con portada verde, que no se distribuye en otros países. Para Vargas, esta diferenciación fortalece el atractivo local y despierta el interés de coleccionistas internacionales, quienes buscan piezas únicas en un mercado global donde la escasez se traduce en valor.

Las alianzas comerciales también juegan un papel estratégico. La empresa colabora exclusivamente con socios oficiales vinculados al ecosistema mundialista, lo que se traduce en promociones con marcas como McDonald's, Coca-Cola y Visa. Estas asociaciones permiten ampliar la distribución de sobres y generar experiencias adicionales, desde dinámicas en punto de venta hasta activaciones urbanas.

Y mientras el balón rueda, la directora de marketing de Panini ya tiene su tercia de equipos para el Mundial 2026, que se compagina con las tarjetas más demandadas para esta edición del álbum de colección, con la esperanza de que México llegue al quinto partido. “Me gusta Francia, me gusta Argentina, creo que todo el mundo quiere que Messi se despida siendo campeón del mundo”, dice.

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Cultura pop United 2026 Panini

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