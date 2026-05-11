Panini busca romper récords con el álbum del Mundial 2026: es la colección más grande de su historia

¿Cuántas estampas se necesitan para llenar el álbum del Mundial?

Esta edición cuenta con 980 estampas, impulsadas por la ampliación a 48 selecciones participantes en el torneo.

“Es la colección más grande de la historia en muchos sentidos y la expectativa también es que sea la colección más grande de la historia en cuanto al número de ventas”, dice Marilú Vargas, directora de Marketing de Panini.

Para este año, la editorial hay un momento que dará un empuje al mercado, desde la visión de Vargas, derivado de que México es sede mundialista, y más que una oportunidad comercial, es para Vargas un punto de conexión emocional con generaciones que han crecido intercambiando estampas desde hace décadas.

Marilú Vargas considera que el fenómeno ha evolucionado. Aunque la esencia permanece con la emoción de abrir un sobre, buscar figuras estelares y completar el álbum, el perfil del consumidor se ajusta y ahora considera tanto a los coleccionistas tradicionales como a nuevas generaciones atraídas por la viralidad en redes sociales y el entorno digital.

“A través de los años hemos evolucionado, pero sin perder esta parte que hace especial al albúm Panini, que es la emoción de abrir un sobre y buscar a las figuras estelares”, dice. “Hay mucha gente coleccionando para quien no es un hábito, pero se contagian por redes sociales”, añade Vargas.

En esta edición de Panini, el furor es por las tarjetas de figuras como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo -que probablemente están en su último Mundial- y Kylian Mbappé, impulsando una dinámica donde la emoción del hallazgo se comparte en tiempo real y amplifica el interés por participar.