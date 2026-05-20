Moody's baja la calificación crediticia de México por debilidad fiscal

Moody's destacó que pese a los esfuerzos por reducir el déficit fiscal, otras prioridades de política, como la soberanía energética y un modelo de gasto redistributivo, han debilitado las anclas de la política fiscal.

"La posición fiscal de México se ha debilitado en relación con sus pares calificados en Baa y su vulnerabilidad a shocks fiscales ha aumentado, en particular dado que esperamos que el crecimiento económico se mantenga moderado en el corto plazo y que retorne a su crecimiento tendencial en torno al 2% solo de forma gradual", destacó la agencia.

Pese a ello, se tiene en consideración la fortaleza económica de México, que sigue respaldada por una economía grande y diversificada y por el acceso preferencial al mercado estadounidense, que proporciona un ancla duradera para las oportunidades comerciales y de inversión.

Las iniciativas de las autoridades vinculadas a la inversión podrían respaldar una mejora gradual del desempeño económico en el mediano plazo.

“Con esta decisión, México mantiene el grado de inversión y la agencia no anticipa cambios adicionales en la calificación del país durante los próximos 18 meses”, refirió por su parte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en un comunicado de prensa.

La dependencia a cargo de Édgar Amador Zamora aseveró que el continuo desarrollo y profundización del mercado financiero doméstico, respaldado por la reforma al sistema de pensiones de 2020, contribuirá a fortalecer la base de inversionistas locales y a mitigar riesgos de liquidez y refinanciamiento en los próximos años.

“En este contexto, y como parte de la estrategia integral del Plan México, la reciente publicación del reglamento de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar permitirá fortalecer la certidumbre institucional y acelerar la ejecución de proyectos de inversión pública, privada y mixta.

Lo anterior contribuirá a ampliar la capacidad productiva del país y fortalecer la integración regional mediante inversiones estratégicas en infraestructura, energía, transporte, logística y conectividad, con efectos positivos sobre el crecimiento potencial y la generación de empleo, aseveró.

Hacienda destacó que en materia de finanzas públicas, México realizó en 2025 un ajuste fiscal significativo, equivalente a 1.3 puntos del PIB, el mayor desde 1995.

Este esfuerzo permitió avanzar en la normalización del déficit, sin comprometer la provisión de programas sociales ni la estabilidad macroeconómica. La magnitud del ajuste refleja una conducción fiscal responsable, orientada a estabilizar la trayectoria de deuda y preservar la confianza de los mercados.