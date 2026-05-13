La economía mexicana tiene un panorama gris para lo que resta del año: la calificadora de riesgo crediticio S&P Global Ratings anunció que cambió la perspectiva de la deuda mexicana de estable a negativa debido a un menor crecimiento, restricciones presupuestarias y a un aumento de la deuda pública.
Qué significa que la calificación de la economía mexicana tenga una perspectiva negativa
"El lento crecimiento económico de México , las restricciones presupuestarias y la materialización de pasivos contingentes podrían resultar en una consolidación fiscal muy gradual y un aumento moderado de la deuda pública. Prevemos que las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos se mantendrán sólidas, pero la incertidumbre sobre la renegociación del tratado de libre comercio debilita la confianza de los inversores", dijo en un comunicado S&P Global Ratings.
Agregó que la perspectiva negativa incorpora el riesgo de resultados fiscales persistentemente débiles que resulten en un aumento más rápido de lo esperado en los niveles de deuda pública de México.
"En los próximos 24 meses, podríamos bajar la calificación soberana de México si no reduce sus déficits fiscales de manera oportuna, de forma que se estabilice y contenga la deuda pública, la carga de intereses y pasivos contingentes. También podríamos bajar la calificación si se presentan reveses inesperados en el comercio u otros vínculos económicos con Estados Unidos que afecten la estabilidad económica y debiliten la sólida posición externa de México", añadió la compañía.
¿Pero qué es S&P Global Ratings, qué hace y qué implicaciones tiene el anuncio que hizo este martes?
¿Quién es S&P Global Ratings y qué hace?
S&P Global Ratings se define como una entidad que emite análisis y calificaciones crediticias, las cuales constituyen opiniones prospectivas sobre la calidad crediticia de emisores y obligaciones financieras.
Sus opiniones sintetizan la capacidad y voluntad de un deudor para cumplir con sus compromisos financieros en tiempo y forma.
Aclara que no actúa como fiduciario o asesor de inversiones (a menos que esté registrado como tal) y que sus calificaciones no son declaraciones de hecho ni recomendaciones para comprar, vender o mantener instrumentos financieros.
¿Qué es la calificación de deuda soberana?
Gabriela Siller, directora de análisis económico financiero de Banco Base, explica que la calificación crediticia establece la capacidad de una empresa o gobierno para cumplir con los pagos de deuda y el riesgo que implica invertir en ella.
"Entre más alta sea la calificación, más segura y por lo tanto menos riesgosa", dice.
¿Qué implica que México tenga una perspectiva negativa?
Siller detalla que la "perspectiva" implica hacia dónde puede dirigirse la calificación en los siguientes años. Una perspectiva negativa implica que la calificación puede ser recortada, es decir, empeorar.
"Los inversionistas utilizan las calificaciones crediticias para conformar sus portafolios de inversión, ya que diversifican en base a rendimiento y riesgo".
¿Cuál es la actual calificación de deuda soberana de México?
En el mercado existen numerosas calificadoras de riesgo crediticio, siendo S&P Global Ratings, Fitch Raitings y Moody's las más conocidas a nivel mundial. Las calificaciones que estas compañías tienen de México son las siguientes.
La directora de análisis económico financiero de Banco Base explica que las calificaciones crediticias se clasifican en grado de inversión (que incluye los nodos alto, medio superior y medio inferior) y grado de no inversión (que incluye no inversión especulativa, altamente especulativa, riesgo sustancial, extremadamente especulativa e impago).
La deuda soberana de México tiene actualmente grado de inversión con las tres agencias:
Con Moody's y S&P se ubica a dos niveles de perder el grado de inversión, mientras que con Fitch a uno nodo de perderlo.
"S&P acaba de cambiar a negativa la perspectiva de la calificación crediticia de México. Esto implica la posibilidad de recorte en la calificación en los próximos meses. Con esto, el panorama de México se deterioraría rápidamente: el costo de financiamiento subiría, tanto para las empresas como para el gobierno", dijo la economista.