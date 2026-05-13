¿Quién es S&P Global Ratings y qué hace?

S&P Global Ratings se define como una entidad que emite análisis y calificaciones crediticias, las cuales constituyen opiniones prospectivas sobre la calidad crediticia de emisores y obligaciones financieras.

Sus opiniones sintetizan la capacidad y voluntad de un deudor para cumplir con sus compromisos financieros en tiempo y forma.

Aclara que no actúa como fiduciario o asesor de inversiones (a menos que esté registrado como tal) y que sus calificaciones no son declaraciones de hecho ni recomendaciones para comprar, vender o mantener instrumentos financieros.

¿Qué es la calificación de deuda soberana?

Gabriela Siller, directora de análisis económico financiero de Banco Base, explica que la calificación crediticia establece la capacidad de una empresa o gobierno para cumplir con los pagos de deuda y el riesgo que implica invertir en ella.

"Entre más alta sea la calificación, más segura y por lo tanto menos riesgosa", dice.

¿Qué implica que México tenga una perspectiva negativa?

Siller detalla que la "perspectiva" implica hacia dónde puede dirigirse la calificación en los siguientes años. Una perspectiva negativa implica que la calificación puede ser recortada, es decir, empeorar.

"Los inversionistas utilizan las calificaciones crediticias para conformar sus portafolios de inversión, ya que diversifican en base a rendimiento y riesgo".

¿Cuál es la actual calificación de deuda soberana de México?

En el mercado existen numerosas calificadoras de riesgo crediticio, siendo S&P Global Ratings, Fitch Raitings y Moody's las más conocidas a nivel mundial. Las calificaciones que estas compañías tienen de México son las siguientes.

La directora de análisis económico financiero de Banco Base explica que las calificaciones crediticias se clasifican en grado de inversión (que incluye los nodos alto, medio superior y medio inferior) y grado de no inversión (que incluye no inversión especulativa, altamente especulativa, riesgo sustancial, extremadamente especulativa e impago).

La deuda soberana de México tiene actualmente grado de inversión con las tres agencias:

Con Moody's y S&P se ubica a dos niveles de perder el grado de inversión, mientras que con Fitch a uno nodo de perderlo.

"S&P acaba de cambiar a negativa la perspectiva de la calificación crediticia de México. Esto implica la posibilidad de recorte en la calificación en los próximos meses. Con esto, el panorama de México se deterioraría rápidamente: el costo de financiamiento subiría, tanto para las empresas como para el gobierno", dijo la economista.