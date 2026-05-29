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Economía

Gobierno y empresas renuevan Pacic para mantener tope a canasta básica en 910 pesos

De no emprender acciones contra la inflación, el alza de precios estaría entre 10 y 12%, aseveró la mandataria de México, Claudia Sheinbaum Pardo.
vie 29 mayo 2026 01:42 PM
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Gobierno de Sheinbaum y empresarios renuevan el Pacic: el precio de la canasta básica no debe superar los 910 pesos
José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial; Altagracia Gómez, Coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización; José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones; Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público, y Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, durante la firma de Renovación del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) en el Patio Central de Palacio Nacional. (Foto: Galo Cañas/Cuartoscuro.)

El gobierno mexicano y el sector privado renovaron por seis meses más el Paquete contra la Inflación y la Carestía (PACIC) para mantener un tope de 910 pesos para una canasta de 24 productos básicos, con el objetivo de amortizar los efectos de la inflación para las familias mexicanas.

“Quiero agradecer a los actores principales de este acuerdo, que son las y los representantes de 32 empresas signatarias, proveedoras y tiendas de autoservicio que hoy refrendan su compromiso por la defensa del poder adquisitivo y la estabilidad de los precios de 24 productos de consumo básico: carne de pollo, res, cerdo y pescado, huevo, leche, pan, harina de maíz para producir tortilla, frutas y vegetales, así como azúcar, pastas, aceite vegetal, granos, y artículos de limpieza personal”, dijo Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público, al acompañar a la presidenta, Claudia Sheinbaum en el evento para la renovación de este Paquete en Palacio Nacional.

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El funcionario destacó al Pacic como parte estratégica del Plan Nacional de Desarrollo y el Plan México . También las acciones para contener la inflación y sus efectos nocivos para las familias más vulnerables de México, a través de acuerdos con el sector privado, lo que se traduce en un esfuerzo de proveedores y comercializadores para conservar el poder adquisitivo de la población.

“Cuando se combate la inflación y se respalda al sector productivo con mejores servicios públicos y tarifas, mayor seguridad, facilidades para hacer negocios, y acceso a insumos y productos importados que complementan la oferta nacional, se coadyuva el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica”, dijo el titular de la SHCP.

En tanto, la presidenta Sheinbaum destacó que en la actualidad los países enfrentan presiones inflacionarias por el aumento de los precios del petróleo a nivel internacional, por lo que en México se han tomado acciones con el sector privado, también para contener los precios de las gasolinas y diésel a través de acuerdos con la iniciativa privada, además de incentivos fiscales a las cuotas que se cobran a los combustibles por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

“Si no hubiéramos hecho nada, la inflación estaría en 10, 12%. No hay nada que le haga más daño a la economía, y particularmente a las familias mexicanas de menos recurso, que la inflación”, comentó la mandataria.

A la firma de la renovación de este acuerdo asistieron: Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización; el presidente de Grupo SuKarne, Jesús Vizcarra Calderón; el presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), Diego Cosío Barto; y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora Icaza.

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Secretaría de Hacienda y Crédito Público Índice Nacional de Precios Productor

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