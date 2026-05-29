Gobierno de Sheinbaum y empresarios renuevan el Pacic: el precio de la canasta básica no debe superar los 910 pesos

El funcionario destacó al Pacic como parte estratégica del Plan Nacional de Desarrollo y el Plan México . También las acciones para contener la inflación y sus efectos nocivos para las familias más vulnerables de México, a través de acuerdos con el sector privado, lo que se traduce en un esfuerzo de proveedores y comercializadores para conservar el poder adquisitivo de la población.

“Cuando se combate la inflación y se respalda al sector productivo con mejores servicios públicos y tarifas, mayor seguridad, facilidades para hacer negocios, y acceso a insumos y productos importados que complementan la oferta nacional, se coadyuva el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica”, dijo el titular de la SHCP.

En tanto, la presidenta Sheinbaum destacó que en la actualidad los países enfrentan presiones inflacionarias por el aumento de los precios del petróleo a nivel internacional, por lo que en México se han tomado acciones con el sector privado, también para contener los precios de las gasolinas y diésel a través de acuerdos con la iniciativa privada, además de incentivos fiscales a las cuotas que se cobran a los combustibles por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

“Si no hubiéramos hecho nada, la inflación estaría en 10, 12%. No hay nada que le haga más daño a la economía, y particularmente a las familias mexicanas de menos recurso, que la inflación”, comentó la mandataria.

A la firma de la renovación de este acuerdo asistieron: Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización; el presidente de Grupo SuKarne, Jesús Vizcarra Calderón; el presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), Diego Cosío Barto; y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora Icaza.