Gobierno de Sheinbaum y empresarios renuevan el Pacic: el precio de la canasta básica no debe superar los 910 pesos

El gobierno mexicano y el sector privado renovaron por seis meses más el Paquete contra la Inflación y la Carestía (PACIC) para mantener un tope de 910 pesos para una canasta de 24 productos básicos, con el objetivo de amortizar los efectos de la inflación para las familias mexicanas.
“Quiero agradecer a los actores principales de este acuerdo, que son las y los representantes de 32 empresas signatarias, proveedoras y tiendas de autoservicio que hoy refrendan su compromiso por la defensa del poder adquisitivo y la estabilidad de los precios de 24 productos de consumo básico: carne de pollo, res, cerdo y pescado, huevo, leche, pan, harina de maíz para producir tortilla, frutas y vegetales, así como azúcar, pastas, aceite vegetal, granos, y artículos de limpieza personal”, dijo Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público, al acompañar a la presidenta, Claudia Sheinbaum en el evento para la renovación de este Paquete en Palacio Nacional.