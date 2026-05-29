Ni la declaración anual del SAT ayudó: la recaudación de impuestos cae en abril a su nivel más bajo desde 2021

En proporción con los ingresos totales, el ISR solo en abril generó el 34.1%, este es el nivel más bajo reportado en este mes desde 2021, cuando generó el 31.5% de todos los recursos públicos recaudados, refieren series históricas de Hacienda.

Así, en el primer cuatrimestre del año, el dinero que llegó a las arcas públicas por ISR cayó 6.2%, reflejándose en el total de los ingresos tributarios, el cual reportó una caída de 1.6% real en enero-abril frente al mismo periodo de 2025, al reportar una recaudación de 2.070 billones de pesos.

La menor actividad económica, y una mayor entrega de saldos a favor por ISR, son parte de los motivos que especialistas consultados por Expansión refieren detrás de estos descensos.

Se resienten los subsidios a gasolinas

La caída general de los ingresos tributarios en abril, también se vio influenciada por la menor llegada de ingresos por el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) que se cobra a las gasolinas y diésel.

Los datos de Hacienda detallaron que se recaudaron 41,511 millones de pesos en abril por IEPS a gasolinas y diésel, lo que representó un descenso 10.1% real, frente al mismo mes de 2025.

Este comportamiento es reflejo de los subsidios o estímulos fiscales que Hacienda otorga a las cuotas IEPS a las gasolinas Magna, Premium y diésel , los cuales se activaron desde marzo para amortizar las abruptas alzas en los precios en estaciones de servicio, ante el incremento de los precios internacionales del petróleo por la guerra de EU-Israel contra Irán.

Cabe destacar que en el primer trimestre de este año, no se habían reportado bajas, debido al incremento en el consumo de los combustibles, lo que compensó los costos fiscales por subsidios, de acuerdo con la propia institución a cargo de Édgar Amador Zamora.

En el acumulado de enero-abril la recaudación por IEPS automotrices fue por 156,955 millones de pesos, lo que representó un crecimiento de 14.8% real anual.