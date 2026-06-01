En mayo, la calificadora Moody’s revisó a la baja la nota de crédito de México de Baa2 a Baa3, y S&P cambió la perspectiva de estable a negativa . Amador Zamora aseveró que se cuenta con un conjunto de acciones para la reducción del déficit fiscal o los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP).

“Las calificadoras no esperan cambios drásticos el día de hoy, pero más bien lo que esperan es el inicio de un proceso que muestre que en la Secretaría de Hacienda y el gobierno federal en general son capaces bien sea de reducir el gasto, elevar los ingresos y reducir el déficit fiscal que año con año se va teniendo”, dijo Pablo Cotler Ávalos, académico del Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana (IBERO) Ciudad de México.

¿A qué rubros se hicieron ajustes al gasto?

Hacienda detalló que del total del ajuste al gasto por 351,083 millones, el 75% fue a gasto programable, el cual contempla los gastos para atender y brindar bienes y servicios públicos a la población, mientras el resto fue al gasto no programable, enfocado al pago de gastos obligatorios como el costo de la deuda.

La inversión pública, y rubros como salud, educación, medio ambiente, son de los gastos más susceptibles frente a ajustes presupuestales. Lo cual tiene implicaciones a corto y mediano plazos como una menor demanda por bienes y servicios, una peor gestión pública en la medida que haya menos recursos, detalló el académico de la IBERO CDMX.

En tanto, los ingresos reportaron caídas anuales y frente a lo presupuestado, de 2.2%, respectivamente, pese a la presentación de declaraciones anuales de empresas y personas físicas en marzo y abril pasados. Se reportaron bajas en los ingresos petroleros y tributarios.

Déficit al margen

Con los ajustes al gasto, fue posible mantener al margen los Requerimientos Financieros del Sector Público que mostró su segundo menor nivel, desde enero-abril de 2023.

“Los RFSP ascendieron a 179,000 millones de pesos, en línea con las metas aprobadas por el H. Congreso de la Unión”, destacó la dependencia en su informe de las finanzas y deuda públicas al cierre de abril pasado.