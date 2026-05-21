Tras el ajuste de perspectiva de S&P, Moody’s recortó ayer la calificación soberana de México de Baa2 a Baa3 y con una revisión a la perspectiva de negativa a estable, ante la debilidad fiscal del país y un débil crecimiento de la economía.

¿Las vulnerabilidades?, un déficit fiscal que se mantuvo cerca del 5% del PIB en 2025 pese a los esfuerzos de consolidación; el apoyo continuo a Pemex, cercano al 1.9% del PIB solo en 2025, y proyecciones de crecimiento del PIB por debajo del 1% para 2026, señaló Finamex.

“Las calificadoras no esperan cambios drásticos el día de hoy, pero más bien lo que esperan es el inicio de un proceso que muestre que la Secretaría de Hacienda y el Gobierno Federal en general son capaces de reducir el gasto, elevar los ingresos y reducir el déficit fiscal que año con año se va teniendo”, comentó Pablo Cotler Ávalos, académico del Departamento de Economía de la Universidad iberoamericana (IBERO) de la Ciudad de México.

“Lo que las calificadoras están señalando es que el problema que enfrentan las finanzas públicas en México no sólo se resuelve, como diríamos coloquialmente, apretando el cinturón. Lo que falta es crecimiento, sin crecimiento, las estrategias de recorte no funcionan y la deuda como proporción del PIB seguirá subiendo de todas formas”, explicó a Expansión, Víctor Gómez Ayala, economista en jefe de Finamex.

México, a través de la SHCP, se ha propuesto reducir el déficit fiscal como proporción del PIB. De 2024 a 2025 lo llevó de 5.8% a 4.9%, la meta para 2026 es 4.1% y para 2027 a 3.5% del PIB, con recortes al gasto y un gran empeño en recaudar y fiscalizar ingresos tributarios, endureciendo las medidas jurídico-fiscales. Pero en el primer trimestre de este año se obtuvieron 79,509 millones de pesos menos en los ingresos públicos totales, frente a los esperados, con faltantes en los recursos petroleros y tributarios.

En materia de gasto público, en el primer cuarto del año, “tenemos una diferencia de casi 252,000 millones de pesos, entre lo observado y lo programado . Entonces ahí claramente lo que se está tratando de contener es un gasto, digamos, excesivo en un ambiente en donde la actividad económica está presentando retos para crecer de manera más acelerada”, comentó Janneth Quiroz, directora de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil en Monex.