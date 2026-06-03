La OCDE reduce la proyección del PIB mundial a 2.8% en 2026 por la guerra en Medio Oriente

El crecimiento pasará del 3.4% en 2025 al 2.8% del PIB en 2026 si las perturbaciones son "limitadas" en el tiempo, pero la desaceleración podría ser mayor este año, hasta el 2.1%, si se prolongan hasta 2027. En marzo, había proyectado un 2.9%.

"El choque energético derivado del conflicto en Oriente Medio es real y grave. Está generando un aumento de los costos y de la incertidumbre para los hogares y las empresas en todo el mundo", dijo el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, al presentar el informe titulado "bajo presión".

Efectos duraderos

La guerra lanzada el 28 de febrero contra Irán por Estados Unidos e Israel ha sacudido la economía mundial, máxime por el bloqueo que ha hecho Teherán del Estrecho de Ormuz, clave para el transporte marítimo de hidrocarburos.

Tras alcanzar un frágil cese el fuego el 8 de abril, las negociaciones indirectas para poner fin a la guerra entre Washington y la república islámica se encuentran estancadas desde hace semanas.

Pero "los efectos económicos de este conflicto probablemente se sentirán durante bastante tiempo, incluso después de que termine", apunta el informe, que señala la reparación de las infraestructuras dañadas y de las vías de transporte.

Muy dependientes de las importaciones procedentes de Medio Oriente, las economías asiáticas se cuentan entre las más afectadas, al igual que los países en desarrollo y los del Golfo.

"Pero el impacto se sentirá en todas partes, debido a las interconexiones en las cadenas de suministro mundiales y a la integración de los mercados energéticos globales", subraya la organización intergubernamental con sede en París.

Y si las perturbaciones se prolongan, algunas economías podrían caer incluso en "recesión", advierte.

Vigilancia

Sin embargo, la OCDE prioriza la perspectiva de una salida negociada al conflicto, con perturbaciones limitadas. En este contexto, proyecta un crecimiento de la economía estadounidense del 2% en 2026.