La OCDE reduce la proyección del PIB mundial a 2.8% en 2026 por la guerra en Medio Oriente

China crecería por su parte un 4.5% este año, a un ritmo menor que India (6.3%). La expansión de la economía de la zona euro sería del 0.8%, con España (2.2%) por delante de Alemania y Francia, ambas con un 0.7%.
El informe revisa al alza su previsión de expansión para Brasil en 2026 (1.6%, +0.1 respecto a marzo), mientras que deja sin cambios la de Argentina, en un 2.8%, y rebaja la de México al 1.3% (-0.5).
En este escenario, la organización estima que la inflación anual en el grupo de economías del G20 debería progresar del 3.4% en 2025 al 4% en 2026, antes de desacelerar al 3.1% en 2027 a medida que los precios de la energía y de la alimentación se moderen.
Sin embargo, dada la incertidumbre, recomienda limitar en el tiempo las medidas de apoyo a los hogares y empresas y no generalizarlas para contener su impacto en los presupuestos nacionales y en caso de que se necesiten medidas de estímulo "adicionales".
Reducir la dependencia
La OCDE llama a los países a reducir su dependencia de las importaciones de hidrocarburos y a diversificar sus fuentes de energía, factores que, en palabras del economista jefe, Stefano Scarpetta, permitieron a España "resistir esta crisis energética quizás mejor que otros países europeos".
"Ampliar la capacidad nuclear, incluso mediante pequeños reactores modulares, puede proporcionar energía fiable y con bajas emisiones que complemente a las renovables y cubra el aumento de la demanda derivada de las tecnologías digitales", subrayó Cormann.
La organización también insta a los bancos centrales a mantenerse "vigilantes", ya que considera "necesario" un ajuste de la política monetaria "si se observan indicios de una generalización de las presiones sobre los precios (...) o señales de una moderación importante del crecimiento".
Porque en un escenario de falta de acuerdo entre Estados Unidos e Irán, la escasez de suministro no sólo impactaría en el sector agrícola y en los precios de los alimentos, sino también "en determinados sectores de crecimiento de la economía mundial, como la IA", alerta.