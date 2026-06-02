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Economía

La IA redibuja la inversión mundial y abre a México una oportunidad de 18,000 mdd

El país concentra inversiones millonarias en centros de datos, nube y semiconductores mientras gana participación en las compras de Estados Unidos vinculadas con inteligencia artificial.
mar 02 junio 2026 05:55 AM
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La IA redibuja la inversión mundial y México aparece entre los ganadores
México apuesta por la inteligencia artificial como herramienta para atraer inversión, desarrollar talento y fortalecer su posición en las cadenas globales de valor. (Foto: Alfredo Estrella / AFP)

México se posiciona entre los principales beneficiados del nuevo reacomodo global de inversión extranjera directa (IED) impulsado por la inteligencia artificial (IA) .

El capital internacional empieza a concentrarse cada vez más en un grupo reducido de industrias estratégicas donde pesan la competencia tecnológica, los incentivos gubernamentales y la seguridad económica.

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De acuerdo con datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) la inversión se agrupa en pocos países, pues alrededor de 75% de la IED dirigida a economías en desarrollo se concentra en 10 naciones, entre ellas México, China, India, Brasil, Vietnam e Indonesia.

Para el organismo, esa concentración refleja qué países logran integrarse a las nuevas cadenas globales vinculadas con tecnología avanzada e infraestructura estratégica, pero advierte, que esta nueva ola de inversión también puede ampliar la brecha entre economías si el capital continúa fluyendo solo hacia países con capacidades industriales, tecnológicas y logísticas más sólidas.

La Asociación Mexicana de Data Centers (MEXDC) estima que el país tiene una oportunidad de 18,000 millones de dólares en inversiones hacia 2030 para integrarse a la carrera global de la IA.

En ese escenario, México parte con ventaja por su integración manufacturera con Estados Unidos y su peso dentro de América del Norte.

Los centros de datos y chips impulsan la nueva ola

La apuesta ya empieza a reflejarse en anuncios concretos en México. Aunque la IA no aparece como una categoría independiente dentro de las estadísticas de inversión extranjera directa, el capital asociado a esta tecnología suele dirigirse hacia centros de datos , infraestructura digital, servicios en la nube, semiconductores y software especializado.

Amazon Web Services anunció una inversión superior a 5,000 millones de dólares (mdd) para desarrollar infraestructura de nube en México. Google Cloud abrió una nueva región tecnológica en Querétaro para atender la creciente demanda de procesamiento y almacenamiento de datos.

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CloudHQ invertirá 4,800 millones de dólares en seis centros de datos en Querétaro. Flex anunció otros 1,000 mdd para ampliar la manufactura de equipos destinados a centros de datos e IA, mientras que Salesforce comprometió 1,000 mdd y Microsoft mantiene una inversión de 1,300 mdd en infraestructura de nube e IA.

La carrera por los semiconductores también encuentra espacio en México: la empresa internacional USAT anunció una inversión de 2,430 millones de pesos para una planta en Yucatán, mientras proyectos como QSM Semiconductores buscan fortalecer capacidades nacionales en diseño y manufactura avanzada de chips.

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Un análisis de la firma Mordor Intelligence muestra el potencial que tiene México para convertirse en un actor relevante en la infraestructura que sostiene el auge de la IA. El mercado mexicano de centros de datos especializados en IA alcanzó un valor de 70 millones de dólares en 2025 y podría crecer hasta 261.5 millones de dólares en 2031, lo que implicaría una tasa anual promedio de expansión de 24.5%.

La consultora atribuye este crecimiento a tres factores principales:

1. Las inversiones de gigantes tecnológicos en servicios de nube e IA.
2. La relocalización de cargas de trabajo desde Estados Unidos hacia proveedores instalados en México.
3. La posición estratégica del país como puente digital entre América del Norte y América Latina, una ventaja que gana relevancia conforme aumenta la demanda de capacidad de procesamiento para aplicaciones de IA.

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La propia UNCTAD señala que los centros de datos captaron más de una quinta parte de la inversión greenfield mundial en 2025 y que los proyectos de semiconductores aumentaron 35%.

Mientras tanto, el McKinsey Global Institute observa que cerca de tres cuartas partes de los anuncios globales de inversión extranjera directa realizados desde 2022 se concentran en centros de datos, infraestructura digital, energía, semiconductores y manufactura avanzada.

México encaja en ese perfil gracias a su integración con Estados Unidos y a su capacidad manufacturera. Además, el instituto destaca que los anuncios de inversión suelen anticipar la creación futura de capacidad productiva con tasas de concreción de entre 60% y 80%.

México gana participación en EU

La transformación no solo aparece en los anuncios de inversión. También se refleja en el comercio.

De acuerdo con un análisis de Prosperous America, México se ha convertido en uno de los principales beneficiarios del auge de la IA en Estados Unidos porque abastece una parte creciente de los equipos e insumos que requieren los centros de datos y la infraestructura tecnológica asociada a esta industria.

Entre 2020 y 2025, las exportaciones mexicanas de productos vinculados con procesamiento avanzado de datos hacia Estados Unidos crecieron de 26,400 millones a 89,900 millones de dólares. Como resultado, la participación de México en las importaciones estadounidenses de estos bienes aumentó de 25% a 36%, la cuota más alta entre todos los proveedores.

México también domina segmentos clave para la construcción de centros de datos. En equipos de distribución y control eléctrico, conocidos como switchgear, concentra 40% de las importaciones estadounidenses de estos equipos, con exportaciones por 8,800 millones de dólares en 2025.

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La IA para transformar la economía de México

Para el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, el reto consiste en aprovechar esta oportunidad . El funcionario afirmó que México ya se encuentra en el "top six" mundial en centros de datos e IA.

En el gobierno mexicano, la IA pasó de ser una conversación tecnológica para convertirse en una estrategia de desarrollo económico. La preparación del país en esta materia será determinante para competir en la nueva economía global.

Ebrard ha destacado que el desafío ya no consiste únicamente en atraer inversiones o ampliar la capacidad manufacturera. La siguiente etapa implica incorporar IA a las actividades productivas para elevar la complejidad económica de México y fortalecer su posición en las cadenas globales de valor.

La IA impulsa inversiones en centros de datos, infraestructura digital, semiconductores y servicios tecnológicos avanzados, por ello la Secretaría de Economía busca que México no se limite a ser usuario de estas herramientas, sino que participe en su desarrollo y aprovechamiento productivo.

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Inversión extranjera directa Inteligencia artificial

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