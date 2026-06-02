De acuerdo con datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) la inversión se agrupa en pocos países, pues alrededor de 75% de la IED dirigida a economías en desarrollo se concentra en 10 naciones, entre ellas México, China, India, Brasil, Vietnam e Indonesia.

Para el organismo, esa concentración refleja qué países logran integrarse a las nuevas cadenas globales vinculadas con tecnología avanzada e infraestructura estratégica, pero advierte, que esta nueva ola de inversión también puede ampliar la brecha entre economías si el capital continúa fluyendo solo hacia países con capacidades industriales, tecnológicas y logísticas más sólidas.

La Asociación Mexicana de Data Centers (MEXDC) estima que el país tiene una oportunidad de 18,000 millones de dólares en inversiones hacia 2030 para integrarse a la carrera global de la IA.

En ese escenario, México parte con ventaja por su integración manufacturera con Estados Unidos y su peso dentro de América del Norte.

Los centros de datos y chips impulsan la nueva ola

La apuesta ya empieza a reflejarse en anuncios concretos en México. Aunque la IA no aparece como una categoría independiente dentro de las estadísticas de inversión extranjera directa, el capital asociado a esta tecnología suele dirigirse hacia centros de datos , infraestructura digital, servicios en la nube, semiconductores y software especializado.

Amazon Web Services anunció una inversión superior a 5,000 millones de dólares (mdd) para desarrollar infraestructura de nube en México. Google Cloud abrió una nueva región tecnológica en Querétaro para atender la creciente demanda de procesamiento y almacenamiento de datos.

CloudHQ invertirá 4,800 millones de dólares en seis centros de datos en Querétaro. Flex anunció otros 1,000 mdd para ampliar la manufactura de equipos destinados a centros de datos e IA, mientras que Salesforce comprometió 1,000 mdd y Microsoft mantiene una inversión de 1,300 mdd en infraestructura de nube e IA.

La carrera por los semiconductores también encuentra espacio en México: la empresa internacional USAT anunció una inversión de 2,430 millones de pesos para una planta en Yucatán, mientras proyectos como QSM Semiconductores buscan fortalecer capacidades nacionales en diseño y manufactura avanzada de chips.