Hacienda le quita el subsidio a la gasolina Premium, mientras que lo reduce para la Magna y diésel

Para la semana del 6 a 12 de junio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) eliminó el subsidio o descuento que aplica y actualiza cada semana a la cuota por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que cobra en el precio final a la gasolina Premium, mientras redujo el correspondiente a la gasolina Magna y diésel.
Sin estímulo a la gasolina Premium, a cada litro se le cobrará una cuota IEPS de 5.66 pesos. Para la semana que termina el descuento fue de 0.96 pesos , correspondiente a 17%.