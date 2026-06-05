Hacienda le quita el subsidio a la gasolina Premium, mientras que lo reduce para la Magna y diésel

Mientras, para la gasolina Magna el subsidio será menor, por cada litro de gasolina verde se otorgará un descuento de 0.90 pesos, por lo que la cuota será de 5.80 pesos por litro. Para la semana que termina este viernes cinco de junio, el estímulo o descuento fue casi el doble; 1.89 pesos.

Diésel con estímulo fiscal de 40.4%

En tanto, el litro de diésel, tendrá un estímulo de 40.4%, levemente por debajo del otorgado para la semana que termina de 46.21%.

Así, la cuota IEPS por cada litro de diésel será de 4.68 pesos, levemente por arriba de la que se cobró hasta este viernes cinco de junio de 3.96 pesos.

Hacienda otorga estos subsidios o descuentos a la cuota IEPS federal que cobra en los precios finales de los combustibles automotrices con el objetivo de aminorar las alzas abruptas en los combustibles, esto a partir de la guerra de EU-Israel contra Irán y los incrementos en los precios del petróleo a nivel global.