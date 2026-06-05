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Economía

Hacienda le quita el subsidio a la gasolina Premium y lo baja a la Magna y diésel

Sin estímulo a la gasolina roja, a cada litro se le cobrará una cuota IEPS de 5.66 pesos durante la semana del seis al 12 de junio.
vie 05 junio 2026 05:43 PM
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Hacienda le quita el subsidio a la gasolina Premium, mientras que lo reduce para la Magna y diésel
Por cada litro de gasolina verde se otorgará un descuento de 0.90 pesos, por lo que la cuota IEPS será de 5.80 pesos por litro, del 6 al 12 de junio. (Foto: Martín Zetina/Cuartoscuro. )

Para la semana del 6 a 12 de junio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) eliminó el subsidio o descuento que aplica y actualiza cada semana a la cuota por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que cobra en el precio final a la gasolina Premium, mientras redujo el correspondiente a la gasolina Magna y diésel.

Sin estímulo a la gasolina Premium, a cada litro se le cobrará una cuota IEPS de 5.66 pesos. Para la semana que termina el descuento fue de 0.96 pesos , correspondiente a 17%.

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Mientras, para la gasolina Magna el subsidio será menor, por cada litro de gasolina verde se otorgará un descuento de 0.90 pesos, por lo que la cuota será de 5.80 pesos por litro. Para la semana que termina este viernes cinco de junio, el estímulo o descuento fue casi el doble; 1.89 pesos.

Diésel con estímulo fiscal de 40.4%

En tanto, el litro de diésel, tendrá un estímulo de 40.4%, levemente por debajo del otorgado para la semana que termina de 46.21%.

Así, la cuota IEPS por cada litro de diésel será de 4.68 pesos, levemente por arriba de la que se cobró hasta este viernes cinco de junio de 3.96 pesos.

Hacienda otorga estos subsidios o descuentos a la cuota IEPS federal que cobra en los precios finales de los combustibles automotrices con el objetivo de aminorar las alzas abruptas en los combustibles, esto a partir de la guerra de EU-Israel contra Irán y los incrementos en los precios del petróleo a nivel global.

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Secretaría de Hacienda y Crédito Público Gasolina diésel

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