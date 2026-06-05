La menor deuda externa es una ventaja para México frente a calificadoras

Al cierre de abril, el 21.7% de toda la deuda pública estuvo en moneda extranjera, mientras el 78.3% en pesos mexicanos. Al cierre de 2025 las proporciones fueron 21.9 y 78.1%, respectivamente. En ambos cierres, la proporción de la deuda externa fue la menor reportada desde 1990, y la más alta, en el caso de la deuda interna, refieren las cifras oportunas de la SHCP.

“Que tu deuda esté más en pesos que en dólares, tiene la ventaja de estar menos expuesto a choques externos que no controlas y que te pueden llegar inesperados. Es algo importante. Pero, por otro lado tienes el inconveniente que el costo del dinero en pesos es más alto, que en otras economías, como Estados Unidos”, apuntó Tamón Takahashi, experto en finanzas públicas y actual economista en Jefe en TKA Analytica.

La proporción de la deuda externa con respecto a la deuda pública bruta, tocó su nivel máximo en 1995, tras el Error de diciembre, con descensos continuos hasta tocar mínimos en 2008, año de la crisis financiera mundial, de ahí vivió incrementos hasta tocar picos en 2016 y 2020, año de la pandemia, hasta iniciar una nueva serie de descensos anuales desde 2021 hasta 2025, al pasar de 33.8% del total de los financiamientos, hasta el 21.9%, refieren las cifras oportunas de Hacienda, y Tamón Takahashi

Detrás de la última serie de descensos de la deuda externa que inició en 2021, luego de la pandemia, resalta la fortaleza del peso respecto al dólar, que se traduce en el pago de menos pesos por la deuda externa, y menores tasas de interés en el mercado externo, explicó el economista en jefe en TKA Analytica.

De 2021 a 2025, los Saldos Históricos de los Requerimientos Financieros del sector público internos crecieron en promedio anual 7.22% real, mientras los externos (medidos en pesos) decrecieron 5.04% en promedio anual, refiere Hacienda.

En 2025, la deuda externa bruta se redujo de 13.4% al 12.2% del PIB; este comportamiento refleja un menor endeudamiento externo, influenciado por el manejo de la deuda que privilegia la deuda emitida en los mercados nacionales respecto de la contratada en el exterior, con la finalidad de limitar los efectos del mercado cambiario, refiere el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas en un análisis de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2025.

En el descenso histórico de la deuda externa, también destacan políticas públicas impulsadas desde el sexenio de Ernesto Zedillo hasta el actual, para reducir la vulnerabilidad de las finanzas públicas ante factores externos.

Takahashi destacó que pese a que México puede encontrar tasas más bajas de financiamiento en el mercado externo, si mantiene la mayoría de la deuda en moneda nacional, tiene más instrumentos y mecanismos a la mano, como las coberturas, para mitigar riesgos y costos ante cambios en los mercados doméstico e internacional.