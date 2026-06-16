Pagos contactless alcanzan 30% y presionan a reducir terminales en México

La demanda para hacer pagos más fáciles y rápidos también obliga a que los comercios, especialmente los microemprendimientos, requieran de tecnología que les permita atender las demandas de sus clientes. La tecnología más reciente se conoce como 'Tap to phone' lo cual significa que, al acercar una tarjeta al teléfono celular, se puede realizar el cobro, es decir, ya no se requiere de una terminal o agregador para hacer el pago.

Stori es una de las empresas que hizo este lanzamiento. "Sabemos que en México todo el segmento de los microemprendedores tienen todavía poco acceso a soluciones financieras digitales que realmente permitan hacer crecer su negocio significativamente", dijo en entrevista Sergio Dueñas, gerente general de depósitos de Stori.

El directivo añadió que el mercado tiene soluciones con dispositivos que son costosos por lo que habilitaron el 'tap to phone' en la aplicación para que sus clientes puedan hacer cobros, recibirlos y así usen las cuentas con rendimientos que también ofrece la Sofipo. La tecnología fue desarrollada por la misma empresa.

De los más de cinco millones de clientes que tiene Stori, de acuerdo con Dueñas, cerca de medio millón se autodeclara como microempresario por lo que esta solución puede ayudarles a aumentar la captación de recursos en las cuentas.

Stori permite que sus clientes hagan pagos de hasta 1,000 pesos con esta tecnología y se espera que los usuarios tengan una transaccionalidad diaria, utilizándola incluso varias veces al día, sobre todo en casos como los dueños de tiendas.

Otra de las empresas que hizo un lanzamiento similar fue Clip. La firma ha construido un ecosistema digital que le permitirá hacer este tipo de cobros además de las tradicionales terminales que ya tiene en el mercado.

Clip forma parte de una iniciativa de Visa, uno de los líderes en medios de pago, en la que se busca que cerca de 692,000 pymes acepten pagos con tarjeta. Otras empresas que aceptan 'tap to pay' en sus aplicaciones son instituciones como Mercado Pago, Banorte, BanBajío, Afirme, Hey Banco, Banco Azteca, Netpay y Multiva.

En los primeros meses de operación de esta iniciativa, las cifras arrojan que las ventas mensuales de las empresas ascienden a 16,909 pesos con un ticket promedio de 464 pesos.

En julio de 2024, la Sofipo Finsus también había lanzado una opción similar, pero de la mano del Consejo Nacional de la Tortilla (CNT) con la que trabajadores y propietarios de esos establecimientos podían aceptar pagos con tarjeta y el dinero estaría en su cuenta de Finsus.

En ese entonces, la firma dijo que esperaban que se generaran entre 6,000 y hasta 38,000 pesos en ingresos mensuales extras. Expansión buscó a la empresa para conocer avances en la implementación de esta tecnología pero no respondieron a la solicitud de información.