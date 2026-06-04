Nuevas reglas a cuotas de intercambio, la clave e impulso para pagos con tarjeta accesibles

Las cuotas de intercambio son esa comisión que paga el banco del comercio al banco emisor de la tarjeta de crédito o débito, es la cuota que cobran los bancos por el uso de su infraestructura. En México, las cuotas de intercambio para los pagos con tarjeta de crédito son de 1.91% en promedio mientras que para las tarjetas de débito la cuota es de 1.15%, de acuerdo con cifras del banco central. Banxico había intentado llevar estas cuotas al 0.6% y 0.3%, respectivamente.

Rafael D’Agostino García, consultor de prevención de fraude en FICO, dijo a Expansión que con la experiencia que tienen en Brasil con Pix, el medio de pago que permite hacer transferencias de dinero sin comisiones para los usuarios, una de las claves para que se logren medios de pago digitales exitosos es mantener las cuotas de intercambio pero a un precio más accesible.

Desde su lanzamiento en 2020, este medio de pago se convirtió en uno de los principales medios de pago del sistema financiero brasileño, mostrando un crecimiento impresionante tanto en usuarios como en volumen de transacciones.

Pix cuenta con nueve casos de uso que involucran a tres tipos de usuarios: personas, empresas y gobierno. Las transferencias para pagos a empresas y gobierno tienen una cuota mientras que entre personas es gratis.

Los clientes de empresas pagan un 0.99% sobre el valor de las transferencias realizadas mediante Pix, con un límite mínimo de un real y un máximo de 10 reales.

Hasta el cierre de 2024, que son los datos más recientes para un año completo, Pix contaba con más de 168 millones de usuarios registrados, de los cuales aproximadamente 153 millones son personas y 15 millones, empresas.

Hay que remunerar a toda la cadena del proceso: el emisor tiene un riesgo por ofrecer una línea de crédito, el procesador tiene sus costos de infraestructura, pero una vez que entienda que para vender más debe ajustar los precios y ganar un poquito menos pero vendiendo más, termina siendo una ventaja Rafael D’Agostino García, consultor de prevención de fraude en FICO

Otro de los ejemplos es el lanzamiento en julio del año pasado de Bre-B, el sistema de pagos de Colombia, en el que las plataformas de pagos se conectan y permiten a los usuarios hacer pagos en segundos. La tasa que cobra es de seis pesos colombianos por transacción.

La gobernadora de Banxico, Victoria Rodríguez dijo recientemente que se publicarán las nuevas normas en materia de cuotas de intercambio en un trabajo conjunto con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

“Se está trabajando para enriquecer la regulación con los comentarios recibidos por lo que podríamos esperar una nueva versión de la regulación en los próximos meses”, dijo la gobernadora del banco central.

La consulta que publicó Banxico y la CNBV fue discutida y aplazada desde el año pasado debido a que jugadores de la industria argumentaban que la regulación no era pareja para todos y pedían que se tomara en consideración el monto que se cobraría a cada jugador, ya que los costos de operación son distintos.

Este año, tras haber agotado los plazos de discusión y tras el cabildeo de sectores como el bancario, la propuesta se bajó y se espera la emisión de una nueva.

Cuando se publique y los reguladores den un plazo, las medidas entrarán vigor en la nueva fecha que establezcan.