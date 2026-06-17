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Economía

Fed mantiene tasas de interés y apunta a una subida para fin de año

El banco central de EU decidió mantener sin cambios las tasas de interés en un rango de entre 3.50% y 3.75% por cuarta reunión consecutiva, con un voto unánime por primera vez en un año.
mié 17 junio 2026 12:38 PM
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Kevin Warsh_17 de junio de 2026
El nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh, ha dicho que quiere reducir la cantidad de información que el banco central comunica sobre sus decisiones y se esperaba que reservara sus proyecciones. (Chip Somodevilla/Getty Images)

Washington - La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo como se esperaba sus tasas de interés en la primera reunión de política monetaria presidida por Kevin Warsh, pero sugirió que una subida podría decidirse de aquí a fin de año.

La Fed decidió mantener sin cambios las tasas de interés en un rango de entre el 3.50% y el 3.75% por cuarta reunión consecutiva, con un voto unánime por primera vez en un año.

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El banco central actualizó además sus previsiones económicas: ahora espera una inflación anual de 3.6% en lugar de 2.7% a fin de año, y un PIB en crecimiento de 2.2% frente al anterior 2.4% proyectado en marzo.

Los responsables de política monetaria afirmaron que la actividad económica está "expandiéndose a un ritmo sólido pese a la elevada incertidumbre, que obedece, en parte, al conflicto en Oriente Medio".

"La inflación sigue siendo elevada en relación con el objetivo del 2% del Comité (de Política Monetaria, FOMC, ndlr), y refleja en parte shocks de oferta que han impulsado subidas de precios en determinados sectores, incluida la energía", sostuvo.

"Difícil de creer"

Los responsables del banco central elevaron su proyección de tasa de interés para fin de año, con una subida antes de que termine el 2026.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró este miércoles "difícil de creer" la previsión de la Fed de elevar las tasas: "No hace más que lastrar al país y es muy inusual", declaró Trump a los periodistas en el aeropuerto de Orly, a las afueras de París.

"Pero ahora mismo tenemos a un tipo estupendo al mando, así que me guío por lo que él quiera", añadió, refiriéndose a Warsh, a quien él mismo nombró.

Garantías

Warsh prometió el miércoles que los responsables de la Fed "garantizarán la estabilidad de precios", en su primera rueda de prensa desde que asumió el mando del banco central.

Los precios persistentemente altos son una carga para el pueblo estadounidense, pero el pasado reciente no tiene por qué prolongarse
Kevin Warsh, presidente e la Fed

El nuevo presidente de la Fed afirmó que la inflación ha estado muy por encima del objetivo.

"Este comité garantizará la estabilidad de precios", añadió.

Además anunció la creación de cinco grupos de trabajo cuyas conclusiones podrían llevar a cambios dentro de la institución.

Estos equipos reflexionarán en particular sobre la comunicación de la Fed y de sus miembros, que Warsh considera excesivamente abundante, así como sobre el volumen de los activos en manos de la institución, precisó el responsable.

Cambio

Antes de la guerra, los mercados descontaban al menos un recorte de tasas de interés para finales de año, pero eso ha cambiado. Ahora esperan una subida en la reunión de diciembre de la Fed.

El miércoles, los responsables del banco central elevaron su proyección de tasa de interés para fin de año, y señalaron que esperan una subida de tasas antes de que termine 2026.

El nuevo presidente de la Fed, Warsh, ha dicho que quiere reducir la cantidad de información que el banco central comunica sobre sus decisiones y se esperaba que reservara sus proyecciones.

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De los 19 participantes de la reunión de martes y miércoles, uno se reservó los datos.

La declaración del miércoles fue más breve de lo habitual y también eliminó la orientación futura sobre la trayectoria de la tasa de interés, que había sido una constante en los últimos años.

La inflación en Estados Unidos se situó en 3.8% a 12 meses en abril, según el indicador de precios preferido por la Fed, el índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE, por sus siglas en inglés).

Con el mercado laboral fortaleciéndose, aumenta la presión sobre los responsables de la política monetaria de la Fed para que se enfoquen en el componente de inflación del doble mandato del banco central, que reúne la estabilidad de precios y pleno empleo.

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... Y Wall Street cae

La Bolsa de Nueva York cerró con una fuerte caída el miércoles, después de que la Reserva Federal estadounidense (Fed) mencionara una posible subida de las tasas de interés a finales de año, al término de su reunión de política monetaria.

El Nasdaq perdió 1.34%, el índice ampliado S&P 500 retrocedió 1.21% y el Dow Jones bajó 0.97%.

"El mercado registró un retroceso generalizado durante la sesión, ya que se desvanecieron las esperanzas de una disminución de los tipos (de interés) en 2026", resumieron los analistas de Briefing.com.

Con información de AFP

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Economía Reserva Federal Presidente de la Fed

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