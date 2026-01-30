Publicidad

¿Quién es Kevin Warsh? El elegido de Trump para presidir la Reserva Federal

Desde su regreso a la presidencia, Donald Trump se ha enfrentado duramente con la Fed debido a su exigencia de que se reduzcan las tasas de interés.
vie 30 enero 2026 08:46 AM
Kevin Warsh fue gobernador de la Fed entre 2006 y 2011, y participó en la administración del expresidente George W. Bush. (KEVORK DJANSEZIAN/AFP)

El presidente Donald Trump anunció este viernes que nominará al exbanquero Kevin Warsh para ser próximo presidente de la Reserva Federal (Fed o banco central).

"Conozco a Kevin desde hace mucho tiempo, y no me cabe duda de que se convertirá en uno de los grandes presidentes de la Fed, quizás en el mejor", escribió Trump en su plataforma Truth Social. "Nunca te dejará tirado", añadió.

De ser aprobada la nominación, Warsh reemplazaría a Jerome Powell, cuyo mandato termina en mayo.

Desde su regreso a la presidencia hace un año, Trump se ha enfrentado duramente con Powell, con la exigencia de que se reduzcan las tasas de interés.

En su última reunión esta semana, la Fed optó por mantener sin cambios los tipos de interés de referencia en un rango de 3.50% a 3.75%.

¿Quién es Kevin Warsh?

Warsh, oriundo de Nueva York, ha intensificado recientemente sus críticas a la Reserva Federal, respaldando muchas de las posiciones de Trump y su administración.

Fue gobernador de la Fed entre 2006 y 2011. También participó en la administración del expresidente George W. Bush, donde se desempeñó como asesor de política económica de la Casa Blanca de 2002 a 2006.

Antes trabajó como banquero de fusiones y adquisiciones en Morgan Stanley.

Warsh ha superado a otros tres candidatos que manejaba el mercado para el puesto: el gobernador de la Fed Christopher Waller; Rick Rieder, del gigante de las inversiones BlackRock, y el principal asesor económico de Trump, Kevin Hassett.

En el primer mandato de Trump se consideró a Warsh para la presidencia de la Fed -en sustitución de Janet Yellen-, pero finalmente el gobierno eligió a Powell.

Ataques contra la Fed

Trump ha presionado a la Fed para que reduzca las tasas de interés, ya que a decir del mandatario, esta medida impulsaría a la economía.

El político neoyorquino intentó destituir a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, por supuestas irregularidades hipotecarias, lo cual desató una batalla legal que probablemente será crucial para determinar cuánta discreción tiene el presidente a la hora de remover a altos funcionarios del banco central, un organismo independiente del gobierno de turno.

La administración Trump también ha iniciado una investigación sobre Powell por las reformas en la sede de la Reserva Federal, en una pesquisa que el actual número uno de la Fed ha denunciado como una amenaza a la independencia del banco.

De hecho, estos meses de ataques personales de Trump sobre gobernadores del banco central han alimentado un temor generalizado entre los inversores de que la independencia de criterio en materia de política monetaria de la Fed esté bajo amenaza, lo que podría suponer un riesgo para la inflación en la mayor economía del mundo.

La Fed tiene dos mandatos: mantener a raya la inflación y busca el pleno empleo, y su herramienta de acción por excelencia son los niveles de los tipos de interés.

El obstáculo del Congreso

El nombramiento al frente del banco central debe ser confirmado por el Senado.

El Partido Republicano del presidente tiene mayoría, pero el destino de la Fed es uno de los pocos temas sobre los que algunos legisladores oficialistas manifiestan públicamente su desacuerdo con Donald Trump.

Miembro de la comisión del Senado que interrogará al candidato, el republicano Thom Tillis hizo saber que no aprobaría ningún nombramiento mientras el procedimiento judicial contra Powell no sea descartado.

La oposición demócrata, por su parte, acusa al presidente de querer colocar "marionetas" en la Fed para tomar el control.

Tasas más bajas abaratan el crédito, lo cual fomenta el consumo y la inversión, y aumentan así la dinámica económica.

Con información de AFP

