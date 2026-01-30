¿Quién es Kevin Warsh? El elegido de Trump para presidir la Reserva Federal

Ataques contra la Fed

Trump ha presionado a la Fed para que reduzca las tasas de interés, ya que a decir del mandatario, esta medida impulsaría a la economía.

El político neoyorquino intentó destituir a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, por supuestas irregularidades hipotecarias, lo cual desató una batalla legal que probablemente será crucial para determinar cuánta discreción tiene el presidente a la hora de remover a altos funcionarios del banco central, un organismo independiente del gobierno de turno.

La administración Trump también ha iniciado una investigación sobre Powell por las reformas en la sede de la Reserva Federal, en una pesquisa que el actual número uno de la Fed ha denunciado como una amenaza a la independencia del banco.

De hecho, estos meses de ataques personales de Trump sobre gobernadores del banco central han alimentado un temor generalizado entre los inversores de que la independencia de criterio en materia de política monetaria de la Fed esté bajo amenaza, lo que podría suponer un riesgo para la inflación en la mayor economía del mundo.

La Fed tiene dos mandatos: mantener a raya la inflación y busca el pleno empleo, y su herramienta de acción por excelencia son los niveles de los tipos de interés.

