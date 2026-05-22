Kevin Warsh: "Dirigiré una Reserva Federal orientada a las reformas"

Para cumplir esta misión, dirigiré una Reserva Federal orientada a las reformas, aprendiendo de los éxitos y errores del pasado, alejándonos tanto de marcos y modelos estáticos como manteniendo claros estándares de integridad y desempeño Kevin Warsh, tras jurar el cargo como presidente de la Reserva Federal

Luego pidió a los gobernadores del banco que persigan sus objetivos "con sabiduría y claridad, independencia y determinación", y agregó que "la inflación puede ser más baja, el crecimiento más sólido, el salario real neto más alto y Estados Unidos puede ser más próspero" si así lo hacen.

Warsh sucede a Jerome Powell, quien ocupó el cargo durante ocho años.

Trump quiere que el nuevo jefe de la Fed sea "totalmente independiente"

El mandatario estadounidense, Donald Trump, dijo que quiere que el nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, sea totalmente independiente, poco antes de que asumiera su cargo.

Quiero que Kevin sea totalmente independiente. Quiero que sea independiente y que simplemente haga un gran trabajo Donald Trump, presidente de Estados Unidos

"No me mires a mí, no mires a nadie, simplemente haz lo tuyo", añadió.

Trump ha ejercido una presión sin precedentes sobre el banco central para que reduzca las tasas de interés, intentando destituir a una gobernadora de la Fed y promoviendo una investigación penal contra el predecesor de Warsh, Jerome Powell.

"Kevin entiende que cuando la economía está en auge, eso es algo bueno. Queremos frenar la inflación, pero no queremos frenar la grandeza", dijo antes Trump.

Warsh ha respaldado recortes de tasas en el pasado, incluso en momentos en que la mayor economía del mundo enfrenta una inflación en su nivel más alto de los últimos tres años.

Impugnación de gobernadora

Los jueces Clarence Thomas y Brett Kavanaugh estuvieron entre los presentes el viernes, y Thomas fue quien tomó el juramento de Warsh.

Ante la Corte Suprema sigue pendiente la impugnación de la gobernadora de la Fed, Lisa Cook.

Es inusual que el jefe de la Fed —un organismo independiente y no partidista que fija la política monetaria según un doble mandato sobre inflación y empleo— jure el cargo en la Casa Blanca.

El último jefe del banco central que lo hizo fue Alan Greenspan en 1987, durante la presidencia de Ronald Reagan.

En su audiencia de confirmación en el Senado, Warsh insistió en que "en absoluto" sería una marioneta del presidente.

Equilibrar mandatos

Warsh asumirá el mando de una Fed dividida que enfrenta una inflación elevada —impulsada por el aumento de los precios de la energía resultante de la guerra de Trump contra Irán— y un mercado laboral que muestra señales de debilidad.

El banco central estadounidense tiene el doble mandato de mantener la inflación en su objetivo de largo plazo del 2% y, al mismo tiempo, preservar el máximo empleo.

La inflación en abril a doce meses fue del 3,8%, la mayor en tres años.

En una reunión de la Fed el mes pasado, la mayoría de los responsables de política indicaron que podrían ser necesarias subidas de tasas si la inflación continúa por encima del objetivo de largo plazo de la Fed.

Warsh ha sostenido que las ganancias de productividad derivadas de la innovación liderada por la inteligencia artificial permitirán que la economía estadounidense crezca rápidamente sin añadir presiones inflacionarias.

La tasa de desempleo en Estados Unidos se ha mantenido relativamente estable en torno al 4,3% durante el último año.

Pero la creación de empleo ha oscilado bruscamente entre expansión y contracción de un mes a otro.

Potencialmente, uno de los factores que podrían añadir dificultades a los desafíos de Warsh será el hecho de que su predecesor, Powell, ha decidido permanecer en la junta como miembro, una decisión inusual pero no sin precedentes para un presidente saliente.

Powell citó las amenazas a la independencia de la Fed como la razón de su decisión.

El viernes, el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, dijo que esperaba que Powell pronto "diera un paso al costado" para que Warsh pudiera "tener un control completo y sencillo de la Fed".

Con información de AFP