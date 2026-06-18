El otro México vs. Corea: mientras juegan en la cancha, las inversiones de ambos países cuentan otra historia

La relación de México y Corea del Sur va más allá del partido que se llevará a cabo en el Estadio Guadalajara la noche del jueves 18 de junio por el Mundial de Futbol , pues la nación asiática ha realizado inversiones en el país distribuidas en varios estados, tanto del norte como del centro; a continuación, te presentamos en dónde, en qué sectores y entidades se concentran.
Nuevo León, CDMX y Baja California, las ganadoras en inversión proveniente de Corea del Sur en México
Importaciones y exportaciones
Aunque el intercambio comercial entre México y Corea del Sur alcanzó 29,166 millones de dólares en 2024, la relación sigue marcada por un fuerte desequilibrio: México registró un déficit de 16,836 millones de dólares contra el país asiático, de acuerdo con datos de Banxico.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) destaca que a nivel exportaciones en ese mismo año, es decir, lo que México envió a Corea, se concentra en motores de pistón, motores rotativos o motores alternativos que en conjunto suman 686 millones de dólares. Y las tres principales entidades son la CDMX con 1,293 millones de dólares; Sonora con 385,000 dólares y Nuevo León con 157,000 dólares.
Respecto a las importaciones de México a Corea del Sur en 2024 se concentró en partes y accesorios de máquinas con un monto total de 2,528 millones de dólares (mdd).
Los tres principales destinos a donde llegaron fueron Chihuahua, en primer lugar con 5,555 millones de dólares; Nuevo León, con 4,916 mdd; y Baja California, con 2,348 mdd.
Inversión Extranjera Directa
La Inversión Extranjera Directa (IED) desde Corea del Sur a México sumó 1,308 millones de dólares en 2024.
Nuevo León recibió 567 millones dólares; la CDMX, 276 millones y Baja California, 102 millones dólares.
Por tipo de inversión, lo que corresponde a las nuevas que se realizaron en ese año, estas fueron apenas de 3.67 millones de dólares. Chihuahua y Nuevo León fueron las entidades que más recibieron; le siguen Baja California, Jalisco y Tamaulipas.
Las cifras del gobierno Federal también toman en cuenta a las remesas; ene 2025, México recibió 112,000 dólares desde Corea del Sur, mientras que, a la inversa, recibió de México 9.03 millones de dólares.
De acuerdo con los datos de la Secretaría de Economía (SE), la IED desde Corea del Sur a México alcanza 12,361 millones de dólares de 1999 a 2025.
El año pasado, México y Corea del Sur acordaron fortalecer su asociación estratégica mediante una mayor cooperación en áreas como innovación, tecnología, desarrollo sostenible y fortalecimiento institucional. La SRE destacó que ambos países buscan ampliar los mecanismos de colaboración para impulsar proyectos conjuntos, compartir conocimientos y promover soluciones a desafíos comunes.
El acercamiento forma parte de una estrategia para profundizar los vínculos entre ambas economías, que en los últimos años han incrementado su relación comercial, de inversión y cooperación tecnológica.
Corea del Sur se ha consolidado como uno de los socios más importantes de México en Asia, con una creciente presencia de empresas en sectores como manufactura avanzada, electrónicos, automotriz y tecnología.
Ambos países coinciden en que una colaboración más estrecha puede contribuir al desarrollo económico, la innovación y la competitividad, además de fortalecer la posición de ambas naciones en las cadenas globales de valor.
El 18 de junio, Guadalajara será sede del primer encuentro entre ambas selecciones, en donde la cancha definirá quién es el ganador más allá de los datos económicos de la relación bilateral entre México y Corea del Sur.
Con información de Patricia Tapia