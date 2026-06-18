El otro México vs. Corea: mientras juegan en la cancha, las inversiones de ambos países cuentan otra historia

Importaciones y exportaciones

Aunque el intercambio comercial entre México y Corea del Sur alcanzó 29,166 millones de dólares en 2024, la relación sigue marcada por un fuerte desequilibrio: México registró un déficit de 16,836 millones de dólares contra el país asiático, de acuerdo con datos de Banxico.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) destaca que a nivel exportaciones en ese mismo año, es decir, lo que México envió a Corea, se concentra en motores de pistón, motores rotativos o motores alternativos que en conjunto suman 686 millones de dólares. Y las tres principales entidades son la CDMX con 1,293 millones de dólares; Sonora con 385,000 dólares y Nuevo León con 157,000 dólares.

Respecto a las importaciones de México a Corea del Sur en 2024 se concentró en partes y accesorios de máquinas con un monto total de 2,528 millones de dólares (mdd).

Los tres principales destinos a donde llegaron fueron Chihuahua, en primer lugar con 5,555 millones de dólares; Nuevo León, con 4,916 mdd; y Baja California, con 2,348 mdd.

Inversión Extranjera Directa

La Inversión Extranjera Directa (IED) desde Corea del Sur a México sumó 1,308 millones de dólares en 2024.

Nuevo León recibió 567 millones dólares; la CDMX, 276 millones y Baja California, 102 millones dólares.

Por tipo de inversión, lo que corresponde a las nuevas que se realizaron en ese año, estas fueron apenas de 3.67 millones de dólares. Chihuahua y Nuevo León fueron las entidades que más recibieron; le siguen Baja California, Jalisco y Tamaulipas.

Las cifras del gobierno Federal también toman en cuenta a las remesas; ene 2025, México recibió 112,000 dólares desde Corea del Sur, mientras que, a la inversa, recibió de México 9.03 millones de dólares.