De acuerdo con los registros a largo plazo, desde aproximadamente 1900, del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), cada año se esperan alrededor de 16 terremotos importantes en un año determinado, es decir, terremotos de magnitud mayor a 7.0.

Eso incluye 15 terremotos en el rango de magnitud 7 y un terremoto de magnitud 8.0 o más. En los últimos 40-50 años, los registros del USGS muestran que hemos superado el número promedio a largo plazo de terremotos mayores una docena de veces.

El año con el mayor total de terremotos importantes fue 2010, con 23 grandes terremotos. En otros años, el total estuvo muy por debajo del promedio anual a largo plazo de 16 terremotos importantes. En 1989, por ejemplo, solo hubo seis terremotos mayores y en 1988 solo hubo siete.

“En 2026 ni siquiera estamos en la media anual de los sismos, arriba de siete.

Lo que sí es que ha habido más eventos sísmicos desastrosos, es decir, con consecuencias fatales, en este caso mucha más caída de estructuras”, dice Jocelyn Vargas, CEO de Vase Sísmica.

Venezuela y Colombia, víctimas del silencio sísmico

Aunque Venezuela y Colombia se encuentran en una zona altamente sísmica, en la intersección de las placas del Caribe y Sudamericana, la frecuencia de grandes terremotos es menor a la de países como México o Japón, donde cada pocos años o meses se registran fenómenos de este tipo.

Desde 1997 no se registraba un gran terremoto en Venezuela. El último de gran magnitud fue en Cariaco, población costera al noreste, y dejó 73 muertos. El último en Caracas, la capital venezolana, fue en 1967 con 236 fallecidos.

Desde 1997 no se registraba un gran terremoto en Venezuela. (FOTO: FEDERICO PARRA/AFP)

El segundo de los dos sismos que sacudieron al país caribeño el 24 de junio, de magnitud 7.5, fue el más potente en golpear este territorio desde por lo menos 1900, cuando inician los registros del USGS.

En el caso de Colombia, los sismos de magnitud mayor a 7 son más frecuentes, pero habían pasado ya 14 años desde el último sismo superior a esta magnitud, de acuerdo con información del sistema estadounidense.