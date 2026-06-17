Esto es un botón de muestra de cómo el sector aeroespacial ha reforzado su papel como una industria de seguridad nacional y de creciente relevancia económica. La capacidad para lanzar satélites propios se ha convertido en un elemento estratégico para las comunicaciones, la observación terrestre, la defensa y el monitoreo de infraestructura crítica.

El plan con Corea

Frente a ese escenario, el Plan Espacial Mexicano plantea fortalecer la vinculación internacional del país mediante una colaboración con el Instituto de Investigación Aeroespacial de Corea para realizar un estudio de factibilidad técnica y financiera que permita evaluar la construcción de plataformas de lanzamiento en territorio nacional.

La relación entre ambas instituciones no es nueva. La Agencia Espacial Mexicana (AEM) y el organismo coreano han mantenido colaboraciones previas e incluso elaboraron estudios preliminares sobre el desarrollo de plataformas espaciales. Pero, en esta ocasión, la iniciativa cobra mayor solidez al formar parte de la estrategia del gobierno federal.

Además, el sector aeroespacial forma parte de las industrias prioritarias identificadas dentro del Plan México , impulsado por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum como una apuesta para elevar la capacidad tecnológica nacional y atraer inversiones de alto valor agregado.

Documentos obtenidos vía transparencia muestran que el acuerdo de cooperación entre la AEM y el Instituto Aeroespacial de Corea incluyó la elaboración de un plan de trabajo para seleccionar la ubicación de la futura plataforma, calcular los costos de construcción, definir permisos y regulaciones de seguridad, así como desarrollar un modelo de negocio que permita hacer rentable la operación.

El convenio también estableció un límite relevante para las aspiraciones tecnológicas del país. El documento señala que no habrá transferencia tecnológica, lo que significa que cualquier tecnología, producto o servicio aportado por Corea permanecerá bajo control de ese país.

La ausencia de transferencia tecnológica representa uno de los principales desafíos del proyecto. Este tipo de mecanismos suele ser considerado fundamental para que una nación no solo adquiera tecnología desarrollada en el extranjero, sino que pueda aprender a adaptarla, perfeccionarla y eventualmente desarrollar capacidades propias en materia científica e industrial.