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México y Corea estudian plataformas espaciales para competir con SpaceX

El proyecto forma parte de una estrategia para desarrollar infraestructura orbital propia y reducir la dependencia de servicios de lanzamiento extranjeros en la región.
mié 17 junio 2026 05:55 AM
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México se alía con Corea para construir plataformas espaciales y competir contra SpaceX
El sector espacial es una de las industrias más dinámicas en la actualidad. Se prevé que para 2035 la economía del sector alcance los 1.8 billones de dólares. Gracias al avance de las tecnologías espaciales, según el Foro Económico Mundial.
 (Foto: 한국항공우주연구원/Facebook)

México busca construir infraestructura espacial. El gobierno federal reveló que impulsará el desarrollo de plataformas de lanzamiento en alianza con el Instituto de Investigación Aeroespacial de Corea como parte del Plan Espacial Mexicano 2026-2030.

Las plataformas de lanzamiento son instalaciones terrestres desde donde despegan cohetes y vehículos espaciales, una infraestructura considerada crítica para participar en la economía espacial y reducir la dependencia de otros países para colocar satélites en órbita.

Actualmente, SpaceX concentra cerca del 80% de las misiones espaciales realizadas en el mundo, consolidando una posición dominante en un sector donde las barreras de entrada son elevadas y los costos de inversión multimillonarios.

El peso económico de la industria quedó reflejado recientemente con la salida a Bolsa de la compañía fundada por Elon Musk. SpaceX debutó en el índice NASDAQ con una Oferta Pública Inicial de 135 dólares por acción. Días después, los títulos alcanzaron un precio de 212.91 dólares, llevando la capitalización bursátil de la empresa a más de 2.7 billones de dólares.

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Esto es un botón de muestra de cómo el sector aeroespacial ha reforzado su papel como una industria de seguridad nacional y de creciente relevancia económica. La capacidad para lanzar satélites propios se ha convertido en un elemento estratégico para las comunicaciones, la observación terrestre, la defensa y el monitoreo de infraestructura crítica.

El plan con Corea

Frente a ese escenario, el Plan Espacial Mexicano plantea fortalecer la vinculación internacional del país mediante una colaboración con el Instituto de Investigación Aeroespacial de Corea para realizar un estudio de factibilidad técnica y financiera que permita evaluar la construcción de plataformas de lanzamiento en territorio nacional.

La relación entre ambas instituciones no es nueva. La Agencia Espacial Mexicana (AEM) y el organismo coreano han mantenido colaboraciones previas e incluso elaboraron estudios preliminares sobre el desarrollo de plataformas espaciales. Pero, en esta ocasión, la iniciativa cobra mayor solidez al formar parte de la estrategia del gobierno federal.

Además, el sector aeroespacial forma parte de las industrias prioritarias identificadas dentro del Plan México , impulsado por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum como una apuesta para elevar la capacidad tecnológica nacional y atraer inversiones de alto valor agregado.

Documentos obtenidos vía transparencia muestran que el acuerdo de cooperación entre la AEM y el Instituto Aeroespacial de Corea incluyó la elaboración de un plan de trabajo para seleccionar la ubicación de la futura plataforma, calcular los costos de construcción, definir permisos y regulaciones de seguridad, así como desarrollar un modelo de negocio que permita hacer rentable la operación.

El convenio también estableció un límite relevante para las aspiraciones tecnológicas del país. El documento señala que no habrá transferencia tecnológica, lo que significa que cualquier tecnología, producto o servicio aportado por Corea permanecerá bajo control de ese país.

La ausencia de transferencia tecnológica representa uno de los principales desafíos del proyecto. Este tipo de mecanismos suele ser considerado fundamental para que una nación no solo adquiera tecnología desarrollada en el extranjero, sino que pueda aprender a adaptarla, perfeccionarla y eventualmente desarrollar capacidades propias en materia científica e industrial.

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Hasta ahora, el alcance específico de la colaboración permanece bajo reserva. En la documentación consultada, la Agencia Espacial Mexicana omitió dar detalles de los avances y alcances de la colaboración, ya que dicha información aún es de carácter confidencial. Por ello, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones únicamente autorizó la divulgación de información limitada.

A pesar de ello, especialistas consideran que los estudios realizados junto con Corea podrían sentar las bases para una estrategia espacial de largo plazo.

Gustavo Alonso Cabrera Rodríguez, excomisionado de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio (ALCE) en México, señaló previamente a este medio que el país cuenta con todas las circunstancias para desarrollar plataformas espaciales, al tener una posición geográfica incomparable por su cercanía al Ecuador y la facilidad de integrarse a las órbitas espaciales, lo que permitiría atender la demanda de lanzamientos si desarrolla puertos espaciales.

Una oportunidad de 1.8 billones de dólares

El sector espacial es una de las industrias más dinámicas en la actualidad. Se prevé que para 2035 la economía del sector alcance los 1.8 billones de dólares. Gracias al avance de las tecnologías espaciales, según el Foro Económico Mundial.

Pero esta posibilidad se podrá materializar solo si el gobierno de México aterriza de manera correcta su plan mediante asociaciones con el sector privado.

También será determinante avanzar en el proyecto de Reforma Constitucional en materia Espacial que le daría las herramientas necesarias al país para materializar las inversiones y el marco legal para que más empresas puedan ayudar a este fin.

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Telecomunicaciones

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