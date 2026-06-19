El gobierno gasta más, mientras que la inversión privada cae: el dato que aleja la meta oficial del Plan México

El contraste es relevante porque el sector privado representa 86% de la inversión total del país, mientras que la inversión pública equivale al 14%. Es decir, aunque el gobierno aumentó su gasto de capital, ese impulso no fue suficiente para modificar la tendencia general de la inversión.

En conjunto, la formación bruta de capital fijo cayó 1.9% trimestral y 3% anual en el primer trimestre de 2026. Con ello, la inversión total se ubicó en 21.2% del PIB, su menor nivel desde el segundo trimestre de 2021 y lejos de la meta del Plan México de mantenerla por encima de 25% del PIB a partir de 2026 y llevarla a más de 28% en 2030.

La inversión privada representó 17.9% del PIB, por debajo del 19.7% observado en el trimestre anterior y del 19.6% registrado un año antes. Se trata de su menor proporción desde el tercer trimestre de 2020, cuando la economía aún resentía el impacto de la pandemia.

El dato sugiere que el gasto público no está funcionando todavía como palanca para restaurar la confianza privada. Analistas de Valmex y México ¿Cómo Vamos? señalan que la debilidad de la inversión responde a un entorno de bajo crecimiento, incertidumbre jurídica, condiciones financieras restrictivas, cautela empresarial y dudas asociadas a la próxima revisión del T-MEC.

La debilidad de la inversión ocurre, además, en un entorno de demanda interna frágil; en un análisis económico, Valmex señaló que, en el primer trimestre, la demanda agregada creció apenas 0.3% trimestral, impulsada por las exportaciones y el consumo de gobierno. En contraste, el consumo privado cayó 0.8% y la formación bruta de capital fijo disminuyó 1.9%.

El consumo privado, que había sido uno de los principales soportes de la economía mexicana en los últimos años, también perdió fuerza. Aunque aún mostró crecimiento anual, su caída trimestral apunta a una menor tracción de los hogares, en un contexto de menor dinamismo económico.

Las exportaciones mantuvieron un avance de 0.8% trimestral y 1.5% anual, pero el impulso externo tampoco logró compensar por completo la debilidad de los motores internos. Valmex advirtió que la economía avanza con apoyos cada vez más concentrados y una tracción insuficiente para sostener un mayor crecimiento en el mediano plazo.

Hacia el segundo trimestre, el panorama tampoco apunta a una recuperación sólida. Monex estimó que el Indicador Oportuno de la Actividad Económica anticipa un crecimiento mensual cercano a 1.0% en abril, pero prácticamente nulo en mayo. El impulso de abril se concentraría en la industria, mientras que en mayo las actividades secundarias volverían a contraerse y los servicios se estancarían.

“La inversión permite que las empresas y la actividad económica crezcan, se vuelvan más productivas y generen más empleos de calidad. Fomentar mayores niveles de inversión en un país resulta el principal detonador de crecimiento económico", señaló México ¿Cómo Vamos? en un documento publicado el 18 de junio.

El reto para el gobierno federal es que la inversión pública, por sí sola, no puede sustituir al capital privado. Sin una recuperación del gasto empresarial, la meta del Plan México de elevar la inversión a más de 25% del PIB luce cada vez más distante.