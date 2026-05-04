México quiere atraer más inversión y crea una plataforma para aprobar proyectos en 30 días

El eje de esta estrategia lo explicó José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Detalló un decreto que permitirá la autorización de proyectos de inversión en un plazo máximo de 30 días, siempre que cumplan con ciertos criterios.

El mecanismo aplica para inversiones que se ubiquen en polos de bienestar, que superen los 2,000 millones de pesos o que formen parte de sectores estratégicos como el electrónico, automotriz, farmacéutico, aeroespacial, energía o tecnológico.

El proceso se concentra en una plataforma digital, en la cual las empresas ingresan su solicitud, el proyecto se evalúa en un comité intersecretarial y, en caso de aprobación, reciben una constancia que permite iniciar la ejecución de forma inmediata.

Para el resto de las inversiones privadas, el gobierno fijó un plazo máximo de 90 días para resolver todos los trámites federales. Si no hay respuesta en ese periodo, la autorización se dará por concedida.

El decreto también contempla la creación de una Oficina Presidencial de Inversiones, encargada de dar seguimiento a los proyectos y de coordinar a las dependencias involucradas. El comité incluirá a la Secretaría de Economía, Hacienda, Energía, Medio Ambiente y Buen Gobierno, entre otras.

A esto se suma el anunció de una ventanilla única de comercio exterior que integrará 132 trámites en un solo punto de entrada. La plataforma conectará al SAT y a la Agencia Nacional de Aduanas de México, con lo que las empresas podrán dar seguimiento a sus gestiones en un solo sistema.

El modelo incluye un expediente único de comercio exterior que permitirá presentar requisitos una sola vez, dar seguimiento a permisos y recibir notificaciones sin duplicar procesos. Con ello, el gobierno busca mayor trazabilidad y menos fricción administrativa.