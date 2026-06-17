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El Mundial da un respiro a la economía en abril, pero mayo apunta al estancamiento

El torneo impulsó la actividad económica en abril, con un avance mensual de 1.0%, y también empujó el consumo privado, que creció 0.4%; pero Inegi anticipa que ambos indicadores se estancaron en mayo.
mié 17 junio 2026 12:27 PM
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El Mundial de futbol da un respiro a la economía de México en abril, pero el panorama en mayo no pinta igual
Si bien industrias ligadas a la publicidad, telecomunicaciones y consumo masivo registrarán picos de facturación debido al arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Jefatura de Economistas de Banxico ha subrayado que este evento de corto plazo no modificará la trayectoria estructural de la economía mexicana, señala un análisis de Capitaria. (Hector Quintanar/Getty Images)

El repunte de la construcción vinculada a obras para la Copa del Mundo impulsó la actividad económica en abril; sin embargo, los indicadores oportunos de Inegi anticipan que el rebote no se sostuvo en mayo.

La economía mexicana tuvo en abril un respiro mayor al previsto, apoyada por el repunte de la actividad industrial y, en particular, por el salto de la construcción asociado a las obras para el Mundial de Futbol 2026. El Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) de abril fue revisado con fuerza al alza. La estimación inicial apuntaba a un avance mensual cercano a 0.3%, pero el nuevo cálculo elevó el crecimiento mensual del IGAE a 1.0%, con cifras desestacionalizadas. Y a tasa anual, la estimación pasó de 0.3% a 1.4%.

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De acuerdo con el indicador publicado por el Inegi, en abril, las actividades secundarias avanzaron 2.1% mensual, una cifra que ya incorpora el dato observado del Indicador Mensual de la Actividad Industrial. Dentro de ese componente, la construcción registró un crecimiento mensual de 7.6%, suficiente para explicar buena parte del rebote de la actividad económica en el mes. "El fuerte crecimiento de la construcción se debe a las obras por el Mundial de Futbol", señaló Banco Base en una nota de análisis.

El dato es relevante porque llega después de un arranque débil del año, cuando la economía mexicana se contrajo en el primer trimestre y abril abrió la posibilidad de una recuperación técnica en el segundo.

De acuerdo con cálculos de Banco Base, si en junio la actividad no creciera, el segundo trimestre aún podría cerrar con un avance trimestral de alrededor de 1.3%, después de la caída de 0.6% registrada entre enero y marzo. Bajo ese escenario, el crecimiento anual del PIB en el primer semestre rondaría 0.9%.

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Mayo podría quedar en ceros

Para mayo, el indicador oportuno anticipa un crecimiento mensual de 0% en la actividad económica. De acuerdo con el Inegi, las actividades secundarias caerían 0.2%, mientras que las terciarias no tendrían variación mensual. En otras palabras, el rebote de abril parece más asociado a un impulso puntual de obra que a una aceleración generalizada de la economía.

La misma señal aparece del lado del gasto de los hogares, pues el Indicador Oportuno del Consumo Privado estima que el consumo creció 0.4% mensual en abril, pero no mostró variación en mayo. Aunque en términos anuales el consumo privado mantendría avances de 2.2% en abril y 2.6% en mayo, el dato mensual sugiere pérdida de fuerza en la demanda interna.

El comportamiento de las actividades terciarias también muestra una economía menos dinámica. En abril crecieron 0.5% mensual, pero desaceleraron frente al avance de marzo. Para mayo, Inegi prevé que permanezcan sin cambio. Esto importa porque los servicios y el comercio han sido uno de los principales soportes de la economía mexicana en un contexto de debilidad industrial, menor inversión y bajo crecimiento.

El salto de abril coincide con la etapa final de preparación para el Mundial en las sedes mexicanas, pero el detalle se conocerá con mayor claridad cuando se publique la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras, que permitirá identificar mejor qué tipo de obras explicaron el repunte y si el impulso fue público, privado o mixto. Además, el indicador oportuno suele ser revisado de manera importante al publicarse las cifras definitivas del Indicador Global de Actividad Económica.

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Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026 Producto Interno Bruto (PIB)

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