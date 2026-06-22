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Economía

México activa el comercio preferencial con Reino Unido bajo el CPTPP

La entrada del Reino Unido amplía a 12 las economías que integran uno de los mayores bloques comerciales del mundo.
lun 22 junio 2026 03:12 PM
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México y Reino Unido inician negociaciones para un TLC
El acuerdo no crea un nuevo tratado, sino que adapta la legislación mexicana para hacer operativa la adhesión del Reino Unido al CPTPP. (Foto: iStock)

El comercio entre México y el Reino Unido sigue ganando terreno. Después de que el intercambio bilateral alcanzó 5,688 millones de dólares en 2025, el gobierno mexicano dio un nuevo paso para fortalecer esa relación al incorporar oficialmente al país europeo al esquema de preferencias arancelarias del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP).

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La medida fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) mediante un acuerdo de la Secretaría de Economía que modifica las tasas del Impuesto General de Importación para incluir al Reino Unido dentro del régimen arancelario del tratado. Con ello, las mercancías británicas podrán acceder formalmente a los beneficios comerciales del CPTPP, siempre que cumplan con las reglas de origen y demás requisitos previstos en el acuerdo.

La actualización responde a la entrada en vigor para México del Protocolo de Adhesión del Reino Unido al CPTPP. Aunque el país europeo comenzó a incorporarse al bloque con otros miembros desde finales de 2024, México concluyó sus procedimientos jurídicos internos el pasado 23 de abril, por lo que el protocolo comenzó a surtir efectos para el país este 22 de junio de 2026.

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El acuerdo no representa un nuevo tratado comercial ni modifica las reglas del CPTPP; su objetivo es actualizar la legislación mexicana para que las autoridades aduaneras puedan aplicar al Reino Unido el mismo tratamiento arancelario preferencial que ya reciben los demás integrantes del bloque.

Esto significa que las mercancías originarias del Reino Unido podrán importar a México con los aranceles preferenciales establecidos en el CPTPP, siempre que acrediten su origen y cumplan con las disposiciones del tratado. Dependiendo del producto, algunas mercancías estarán exentas del pago de arancel, mientras que otras continuarán sujetas a calendarios de desgravación que concluirán entre 2027 y 2033.

La Secretaría de Economía también modificó los apéndices del acuerdo para incorporar al Reino Unido en las fracciones arancelarias y códigos de preferencias aplicables a distintos productos, entre ellos lácteos, quesos, mantequilla, preparaciones alimenticias y otras mercancías sujetas a esquemas específicos de acceso al mercado.

Con esta modificación, México concluye la adecuación de su marco jurídico a la adhesión del Reino Unido, el primer país europeo en integrarse al CPTPP. El bloque comercial quedó conformado por 12 economías: Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Reino Unido, Singapur y Vietnam.

El acuerdo también aclara que las preferencias arancelarias no sustituyen el cumplimiento de las regulaciones no arancelarias, las Normas Oficiales Mexicanas, los permisos de importación ni los procedimientos aduaneros. Es decir, los beneficios del tratado se aplicarán únicamente a las mercancías que, además de cumplir con esos requisitos, acrediten su origen conforme a las reglas del CPTPP.

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Comercio Reino Unido Banco de México

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