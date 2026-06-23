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Economía

Actividad económica logra su mayor crecimiento desde diciembre por el Mundial

Destaca que el crecimiento mensual de la construcción es el mayor desde agosto del 2020, que pudo estar impulsado por los preparativos del torneo.
mar 23 junio 2026 12:58 PM
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actividad economica mexico abril 2026
Obras y consumo ligados al Mundial impulsaron la actividad económica de abril, con la construcción como principal motor del repunte.
 (YURI CORTEZ/AFP)

La economía mexicana aceleró en abril y confirmó el impulso anticipado por las obras y preparativos del Mundial de Futbol 2026. El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) creció 2.3% anual con cifras originales, frente al 1.4% observado en marzo, y superó la previsión de Monex, que esperaba un avance de 1.9%.

Con cifras desestacionalizadas, el IGAE avanzó 1.2% mensual y 2.2% anual, de acuerdo con el Inegi. El repunte estuvo apoyado por las actividades secundarias, que crecieron 2.1% mensual, y por las terciarias, que aumentaron 0.7%.

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Se trata de su mayor crecimiento a tasa anual desde diciembre de 2025, cuando fue del 2.3%.

El dato más fuerte estuvo en la construcción, sector directamente vinculado con el ciclo de obras de infraestructura previo al torneo. Esta actividad creció 7.6% mensual y 10.2% anual en abril, convirtiéndose en uno de los principales motores del repunte económico del mes.

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"Destaca que el crecimiento mensual de la construcción es el mayor desde agosto del 2020 y pudo estar impulsado por trabajos de construcción previos al comienzo del Mundial de Futbol", señaló Banco Base en una nota de análisis.

El consumo también mostró señales de mayor dinamismo. De acuerdo con datos del Inegi, las ventas minoristas crecieron 4.4% anual en abril, desde 2.9% en marzo, lo que sugiere una mejora en la demanda interna en la antesala del Mundial.

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La aceleración de abril representa un respiro para una economía que había iniciado el año con debilidad. Durante el primer trimestre, el Producto Interno Bruto registró una contracción trimestral de 0.6%, afectado por la desaceleración de la inversión y la incertidumbre económica. Además, el Indicador Oportuno de Actividad Económica anticipa un estancamiento en mayo, con un avance del 0% que podría ser revisado al alza.

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Producto Interno Bruto (PIB)

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