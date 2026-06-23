Actividad económica logra su mayor crecimiento desde diciembre por el Mundial

Se trata de su mayor crecimiento a tasa anual desde diciembre de 2025, cuando fue del 2.3%.

El dato más fuerte estuvo en la construcción, sector directamente vinculado con el ciclo de obras de infraestructura previo al torneo. Esta actividad creció 7.6% mensual y 10.2% anual en abril, convirtiéndose en uno de los principales motores del repunte económico del mes.

"Destaca que el crecimiento mensual de la construcción es el mayor desde agosto del 2020 y pudo estar impulsado por trabajos de construcción previos al comienzo del Mundial de Futbol", señaló Banco Base en una nota de análisis.

El consumo también mostró señales de mayor dinamismo. De acuerdo con datos del Inegi, las ventas minoristas crecieron 4.4% anual en abril, desde 2.9% en marzo, lo que sugiere una mejora en la demanda interna en la antesala del Mundial.

La aceleración de abril representa un respiro para una economía que había iniciado el año con debilidad. Durante el primer trimestre, el Producto Interno Bruto registró una contracción trimestral de 0.6%, afectado por la desaceleración de la inversión y la incertidumbre económica. Además, el Indicador Oportuno de Actividad Económica anticipa un estancamiento en mayo, con un avance del 0% que podría ser revisado al alza.