El Mundial 2026 prometía una avalancha de turistas en México, pero las centrales de autobuses cuentan otra historia

En la base de taxis de la terminal existe un ligero incremento en la demanda, aunque muy por debajo de lo previsto por los operadores del transporte.

“La gente que se esperaba no está llegando, la verdad. Sí hay turistas, hay un poco de afluencia, pero la que se esperaba no. Con respecto a una semana normal creció un 5%”, explica el coordinador del sitio de taxis mientras señala una fila de vehículos que continúa esperando pasajeros.

Detrás de él permanecen las letras monumentales con la palabra México, instaladas recientemente para recibir a visitantes nacionales y extranjeros que, por ahora, llegan en cantidades menores a las proyectadas.

Exterior de la Central de Autobuses del Norte en Ciudad de México. (Tzuara De Luna)

La escena se repite a más de 900 kilómetros de distancia. En Monterrey, otra de las sedes mundialistas, la Central de Autobuses opera con una calma similar. Los andenes reciben viajeros habituales y el movimiento de pasajeros está lejos de los escenarios que las empresas transportistas imaginaron cuando comenzaron a prepararse para el torneo.

Roberto, trabajador de una línea de autobuses en la terminal regiomontana, cuenta que la expectativa era que los aficionados aprovecharan su estancia en México para visitar otros destinos, desde la Huasteca hasta ciudades cercanas del noreste del país. Sin embargo, ese flujo adicional no se ha materializado.

“Por ejemplo, nosotros, cómo línea de autobuses, contratamos más personal. Mínimo esperábamos que se moviera el doble de movimiento de pasaje. Ahora es un mes muy tranquilo… Hasta el otro mes empieza nuestro movimiento, que es la temporada vacacional. Este mes lo considerábamos siempre tranquilo”, comenta.

Exterior de la Central de Autobuses de Monterrey (Tzuara De Luna)

La situación ha generado sorpresa entre quienes trabajan diariamente en las terminales. Los preparativos incluyeron contratación de personal adicional y ajustes operativos para atender una posible saturación de viajeros que, hasta ahora, no se ha presentado.

La percepción también alcanza a los usuarios. Raquel y Cristina, quienes viajaron de Torreón a Monterrey para realizar trámites relacionados con la obtención de una visa estadounidense, llegaron preparadas para enfrentar largas filas y tiempos de espera mayores a los habituales.

Su experiencia fue la contraria. Los traslados y la compra de boletos resultaron tan ágiles que incluso pudieron adelantar su regreso, algo que no contemplaban al planear el viaje.