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IMEF reduce su expectativa de derrama económica por el Mundial de 0.50% a 0.15% del PIB

La menor expectativa obedece a una ocupación hotelera por debajo a la esperada en las tres ciudades sede del Mundial.
mar 16 junio 2026 02:21 PM
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El Mundial 2026 dejará menos dinero del esperado en México: IMEF reduce expectativa de derrama económica
Después del Mundial no se espera otro evento que signifique un crecimiento súbito para la economía mexicana, hacia el cierre de año. (Foto: Yuri Cortez/AFP.)

La estimación de la derrama económica por la celebración de la Copa Mundial de futbol en México se redujo de 0.50% del PIB a un máximo de 0.15% del PIB, por lo que la economía crecería entre 1.1 y 1.15% al cierre de 2026, un nivel por debajo de la expectativa de Hacienda en un rango de 1.8 a 2.8%, de acuerdo con el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

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“Para junio y julio esperaríamos ahora un menor número de turistas ‘mundialeros’, sobre todo extranjeros, para un total de 750 a 800,000 personas. La estimación inicial de una derrama total de gasto en consumo que dejaría el Mundial se mantiene en un máximo de 1,200 millones de dólares, informó Gabriela Gutiérrez Mora, presidenta del IMEF en conferencia de prensa.

El ajuste a la derrama económica obedece a una ocupación hotelera por debajo de lo esperado en las tres ciudades sede del Mundial: CDMX. Guadalajara y Monterrey. No obstante, esa caída en ingresos se vería compensada porque se estima ahora que, una vez iniciado el Mundial, la población nacional está gastando algo más en alimentos, bebidas, y servicios, explicó la presidenta del IMEF.

Destacó que en estimaciones iniciales la Sectur proyectó 5.5 millones de visitantes adicionales y 60,000 millones de pesos de derrama. Fematur estimó entre 700,000 y un millón de personas. En tanto, la Ciudad de México abrió el torneo con 65% de ocupación hotelera cuando los modelos más conservadores anticipaban entre 80% y 100%. Guadalajara registró su peor primer cuatrimestre desde 2022, destacó Anglard Cervantes, coautor de Ponencia IMEF 2026.

"Lo que se vendió como catalizador resultó ser un espejo: reflejó con nitidez lo que ya existía debajo, la especulación tarifaria que ahuyenta al viajero de largo alcance, la infraestructura de movilidad inconclusa y un modelo de planeación turística que confunde el tamaño del evento con la certeza del beneficio", dijo.

Detalló que en Ciudad de México y Guadalajara se observaron caídas mínimas de 20% sobre lo esperado en ocupación hotelera, lo que se traduce en una reducción severa en la derrama económica generada por el sector turismo. "Esto quiere decir que, más o menos, de lo que esperábamos, vamos a perder entre 20% y 35% de todo lo que se pudiera comprar y mercar durante el periodo del Mundial. Nuestras predicciones sobre el efecto del mundial van a la baja y cada vez son más conservadoras en cuanto al impacto del PIB”.

Refirió que después del Mundial no se espera otro evento que signifique un crecimiento súbito para la economía, hacia el cierre de año.

“Como lo hemos mencionado reiteradamente, la falta de crecimiento de la economía proviene de los niveles pobres de inversión fija bruta, la cual a mayo ya cumplió 19 meses de caídas anuales continuas. Esta dinámica inició con la aprobación de las reformas constitucionales, particularmente la judicial, en agosto y septiembre de 2024”, agregó la presidenta del IMEF.

Agregó que para exacerbar la falta de confianza en el inversionista, Canadá ya declaró que no va a firmar un refrendo del T-MEC con cambios sustanciales que perjudiquen su posición comercial. La semana pasada, el presidente Trump declaró que está contemplando no renovar el T-MEC al considerar que Canadá y México “no aportan nada a Estados Unidos”, dijo Gutiérrez Mora.

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Producto Interno Bruto (PIB) Copa Mundial

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