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Economía

La inflación retrocede a 3.55% en la primera quincena de junio, pese a inicio del Mundial

El retroceso obedece a la caída de los precios de los productos agropecuarios. La inflación subyacente sigue por arriba del 4%, alentada por servicios turísticos y transporte aéreo.
mié 24 junio 2026 06:43 AM
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inflación Inegi primera quincena junio 2026
La inflación en productos agropecuarios retrocedió gracias a la caída en productos como jitomate, chile poblano, uvas, entre otros. (Omar Martínez Noyola)

La inflación en México se moderó en la primera quincena de junio y se ubicó en 3.55% anual, impulsada por la caída en los precios de productos agropecuarios, especialmente frutas y verduras.

De acuerdo con el Inegi, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) disminuyó 0.11% frente a la quincena anterior. En el mismo periodo de 2025, la inflación quincenal fue de 0.10% y la anual de 4.51%.

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El principal alivio vino del componente no subyacente, que retrocedió 1.14% quincenal. Dentro de este rubro, los precios agropecuarios bajaron 2.65%, mientras que frutas y verduras cayeron 5.24%.

Entre los productos que más incidieron a la baja destacaron el jitomate, con una caída de 23.98%; el chile poblano, con 28.33%; y el huevo, con 4.51%. También bajaron el chile serrano, las uvas y el plátano.

El dato favorable, sin embargo, no eliminó las presiones de mediano y largo plazo. La inflación subyacente, que excluye productos de alta volatilidad, aumentó 0.19% quincenal y se ubicó en 4.12% anual. Los servicios subieron 4.57% anual, mientras que los alimentos procesados, bebidas y tabaco avanzaron 5.13%.

Además, algunos precios ligados al turismo y la movilidad presionaron al alza, debido a que en esta quincena ya se vio reflejado el efecto del inicio del Mundial. Por ejemplo, el transporte aéreo subió 13.75% en la quincena; los hoteles, 8.73%; los servicios turísticos en paquete, 4.07%; y el aguacate, 18.51%.

Con este resultado, la inflación general se mantuvo dentro del rango objetivo de Banco de México, de 3% +/- un punto porcentual. No obstante, la persistencia de la inflación subyacente muestra que el proceso de desaceleración aún depende en buena medida de la volatilidad de los agropecuarios.

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Inflación Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía

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