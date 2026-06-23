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El futbol impone su propio calendario de consumo

La pregunta para marcas y retailers no es si el futbol mueve el consumo (ya está probado), sino cuánto de ese movimiento logran capitalizar y en qué momento del calendario se posicionan para hacerlo.
mar 23 junio 2026 06:01 AM
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La inversión y el consumo finalmente repuntan en México, pero dos obstáculos siguen frenando a la economía
Lo que ha cambiado no es el apetito del consumidor, sino cuándo y cómo decide comprar, apunta Israel Krauss. (Foto: Edgar Negrete Lira/Cuartoscuro)

El Mundial 2026 llegó en medio de inflación y presupuestos ajustados, pero el futbol rompe las reglas del consumo al lograr lo que pocas marcas pueden: convencer a millones de gastar más y hacerlo con entusiasmo.

Los mexicanos llegan a este torneo con una confianza del consumidor de 44.4 puntos, inflación de alimentos en 5.35% y presupuestos domésticos bajo presión. Y aun así, millones de hogares van a comprar una televisión nueva. No porque deban, sino porque quieren. Eso dice algo importante sobre la economía de la experiencia.

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Desde Brasil 2014, Circana mide lo que ocurre en el mercado tecnológico durante los mundiales. El patrón es consistente: las ventas de televisores crecen cerca de 30% durante la temporada mundialista y generan más de dos terceras partes de la ganancia de toda la industria tecnológica en esos periodos. Rusia 2018 repitió la tendencia. Qatar 2022, edición atípica que coincidió con el Buen Fin y las fiestas navideñas, registró el mejor año en volumen de unidades vendidas dentro de todo el periodo analizado.

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Lo que ha cambiado no es el apetito del consumidor, sino cuándo y cómo decide comprar. El calendario de 2026 ilustra esto con claridad: el Hot Sale ocurrió apenas días antes del inicio del torneo. Eso no es casualidad, es el nuevo ritmo del consumo informado. Hoy los compradores monitorean precios durante semanas, comparan opciones en línea y aprovechan ventanas promocionales para adelantar decisiones que antes se tomaban en las semanas del torneo. El impulso ya no llega de golpe; se distribuye.

Los canales también han cambiado. En 2018, cerca de la mitad de las ventas de televisores en unidades provenían de autoservicios. Para 2024, el canal online ya representaba 23% del valor de la categoría. La tienda física no murió, sigue siendo decisiva para quien quiere comparar tamaños de pantalla o recibir asesoría antes de gastar miles de pesos, pero el proceso de compra empieza mucho antes de llegar al piso de ventas.

Más allá de los televisores, cada edición amplía el menú. En 2018 las barras de sonido empezaron a entrar al partido. En 2022 los bocinas tipo party speaker registraron crecimientos notables. El consumidor ya no busca únicamente ver mejor el partido: busca vivirlo. La pantalla es el centro, pero el ecosistema que la rodea crece con cada ciclo.

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Todo esto ocurre en un país que recibirá más de 5.5 millones de visitantes adicionales durante el torneo y que espera una derrama económica superior a los 60,000 millones de pesos, según estimaciones de la Secretaría de Turismo. La Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey serán los epicentros. El turismo y la hostelería se beneficiarán de manera directa. El comercio y el entretenimiento, de manera indirecta pero igualmente real.

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La verdadera pregunta para marcas y retailers no es si el futbol mueve el consumo, (eso ya está probado), sino cuánto de ese movimiento logran capitalizar y en qué momento del calendario se posicionan para hacerlo. El silbatazo inicial fue el 11 de junio, pero el partido económico ya estaba en marcha.

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Nota del editor: Israel Krauss es Senior Director ll Retail LATAM en Circana, donde lidera iniciativas de inteligencia de mercado y desarrollo de negocio para la industria de retail en América Latina. Cuenta con una amplia trayectoria en análisis del consumidor, estrategia comercial y crecimiento empresarial en empresas como Circana, The NPD Group, Motorola y Samsung. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

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