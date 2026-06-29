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Economía

El jitomate da un respiro al bolsillo: su precio cae 41% en un mes, según Profeco

Tras meses de incrementos, el principal producto de la canasta básica redujo su precio en más de 20 pesos por kilo durante junio, según el monitoreo nacional.
lun 29 junio 2026 05:43 PM
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El jitomate registró su precio promedio más bajo de 2026, de acuerdo con el monitoreo de Profeco.
verduras (Dobo Kristian/Shutterstock / Dobo Kristian)

Después de meses con el kilo de jitomate entre los precios más altos de la canasta básica, este mes comienza a dar un respiro al bolsillo de los consumidores. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que el precio promedio del kilo cayó 41.4% entre la tercera semana de mayo y la tercera de junio.

La dependencia atribuyó la disminución por el reciente acuerdo firmado entre el Gobierno federal, productores y comercializadores para estabilizar el mercado. Pero, ¿a qué precio se podrá encontrar el kilo de jitomate?

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El jitomate llega a su mejor precio

El jitomate fue uno de los alimentos que más bajó su precio durante el último mes, de acuerdo con el monitoreo nacional de la Profeco. Entre la tercera semana de mayo y la tercera semana de junio, el kilogramo pasó de 49.11 pesos a 28.74 pesos, una disminución de 20.37 pesos, equivalente a 41.4%.

inflación Inegi primera quincena junio 2026
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Este es el mejor precio en lo que va del año, ya que, durante mayo, el precio del kilo de esta hortaliza alcanzó los 140 pesos por kilo en Culiacán, 136 pesos en Toluca y 125 en Tepic, de acuerdo con las cifras de precios promedio del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

Si bien el precio anunciado por la Profeco es el más bajo a nivel nacional en 2026, en comparación al año pasado, en mayo el kilo se mantuvo en un precio promedio de 26.40 pesos y el registro más alto fue en Hermosillo con 79.9 pesos.

El titular de Profeco, Iván Escalante Ruiz, explicó que esta reducción responde al Acuerdo Nacional para el Ordenamiento de la Producción, Abasto, Comercialización y Precio Justo del Jitomate , firmado el 3 de junio.

El objetivo del convenio es mejorar la coordinación entre quienes producen y distribuyen este alimento para evitar incrementos abruptos en los precios y garantizar un mayor abasto en los mercados nacionales.

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Otros alimentos que bajaron de precio

El monitoreo de Profeco muestra que la reducción no se limitó al jitomate, igualmente el chile fresco registró una relevante caída, al pasar de 43.54 pesos a 24.46 pesos por kilo, lo que representa una disminución de 43.8%.

En mayo, la inflación a tasa anual llegó a 4.63%.
((Foto: Getty Images))

El plátano también mostró una baja favorable para los consumidores, ya que su precio promedio bajó de 21.76 a 19.84 pesos por kilo, una reducción de 8.8%.

En tanto, el paquete de 18 huevos pasó de 45.76 a 42.34 pesos, equivalente a una disminución de 7.4%.

Profeco recordó que estos precios corresponden a promedios nacionales obtenidos mediante su programa Quién es Quién en los Precios, por lo que pueden variar dependiendo de la región, la temporada y el establecimiento donde se realicen las compras.

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Baja inflación en junio

En la primera quincena de junio, la inflación se ubicó en 3.55% anual, impulsada por la caída en los precios de productos agropecuarios, especialmente frutas y verduras.

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Entre los productos que más incidieron a la baja resaltaron el jitomate, con una caída de 23.98%; el chile poblano, con 28.33%; y el huevo, con 4.51%. También bajaron el chile serrano, las uvas y el plátano. A la par, se registró un aumentó en los precios de servicios en 4.57% anual, mientras que los alimentos procesados, bebidas y tabaco avanzaron 5.13%.

¿Cómo consultar dónde está más barato el jitomate?

La Procuraduría recomendó a los consumidores consultar la plataforma Quién es Quién en los Precios , donde diariamente se actualizan los costos de frutas, verduras, carnes y productos de consumo básico en supermercados, mercados públicos y tiendas de autoservicio de todo el país.

Igualmente, el Inegi cada mes actualiza los precios promedio de distintas ciudades de las 32 entidades federativas para presentar los registros más altos y bajos de la canasta básica, servicios, entre otros.

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Jitomate Profeco

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