El jitomate da un respiro al bolsillo: su precio cae 41% en un mes, según Profeco

El jitomate llega a su mejor precio

El jitomate fue uno de los alimentos que más bajó su precio durante el último mes, de acuerdo con el monitoreo nacional de la Profeco. Entre la tercera semana de mayo y la tercera semana de junio, el kilogramo pasó de 49.11 pesos a 28.74 pesos, una disminución de 20.37 pesos, equivalente a 41.4%.

Este es el mejor precio en lo que va del año, ya que, durante mayo, el precio del kilo de esta hortaliza alcanzó los 140 pesos por kilo en Culiacán, 136 pesos en Toluca y 125 en Tepic, de acuerdo con las cifras de precios promedio del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

Si bien el precio anunciado por la Profeco es el más bajo a nivel nacional en 2026, en comparación al año pasado, en mayo el kilo se mantuvo en un precio promedio de 26.40 pesos y el registro más alto fue en Hermosillo con 79.9 pesos.

El titular de Profeco, Iván Escalante Ruiz, explicó que esta reducción responde al Acuerdo Nacional para el Ordenamiento de la Producción, Abasto, Comercialización y Precio Justo del Jitomate , firmado el 3 de junio.

El objetivo del convenio es mejorar la coordinación entre quienes producen y distribuyen este alimento para evitar incrementos abruptos en los precios y garantizar un mayor abasto en los mercados nacionales.