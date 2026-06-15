“Adicional a factureras, se le han restringido el sello digital a 7,300 contribuyentes. Tiene que ser una lucha inteligente y eficiente, ¿qué es lo que daña del facturero?, esas facturas que empiezan a circular, a venderse y que empiezan a hacer deducibles otros contribuyentes, y reduce la base gravable de esos contribuyentes, por un lado publicamos, por otro lado vamos restringiendo los sellos digitales, es una lucha eficiente, inteligente y que tiene que ser de esa manera”, informó Gari Flores Hernández, administrador general de Recaudación del SAT en conferencia de prensa, en conjunto con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

La cifra representa un repunte frente al número de EFOs publicadas desde 2021, pues no pasaban de 500 cada año, de acuerdo a registros de Expansión y cifras de Luis Pérez de Acha.

Ramón Ortega Díaz, vocero y asesor del IMCP, detalló que al menos en los últimos tres meses, se publicaron 300 factureras definitivas que emiten comprobantes fiscales sin contar con personal, activos, ni infraestructura para comercializar bienes u ofrecer servicios, además de que no están localizados cuando la autoridad ejerce facultades de comprobación.

La velocidad es destacable, pues en 2017 se registró un pico de 3,000 el cual no se ha repetido o rebasado. “Está de nueva cuenta la curva de combate al alza”, agregó Ortega Díaz.

Los representantes del SAT y de los Contadores coincidieron en que cada vez los tiros de la autoridad fiscal son más precisos, con el objetivo de que quienes sean publicados sean mayormente EFOS definitivos, es decir, que no sean contribuyentes que estén en cumplimiento con sus obligaciones, y presten servicios o vendan bienes efectivamente.

La lucha antifactureras o empresas fantasma inició en 2014 con Enrique Peña como presidente, a través de una reforma al Código Fiscal de la Federación (CFF), la cual otorgó al SAT la facultad de investigar y sancionar a estas simuladoras, incluyendo su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).