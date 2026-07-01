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Economía

Advierten vulnerabilidades en intermediarios financieros no bancarios

El Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero advirtió que hay señales de vulnerabilidad en el sistema por la baja rentabilidad y la menor liquidez en instituciones financieras no bancarias.
mié 01 julio 2026 05:22 PM
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vulnerabilidad del sistema financiero
Las instituciones financieras ven en el crecimiento económico el mayor riesgo. (Anylú Hinojosa-Peña)

Los intermediarios financieros no bancarios están registrando indicadores de riesgo por baja rentabilidad y liquidez, señaló este miércoles el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero (CESF).

En un comunicado, el Consejo señaló que aunque el sistema financiero mexicano tiene una posición sólida y resiliente por la elevada capitalización y liquidez de la banca, se presentan algunas señales de riesgo en intermediarios financieros no bancarios.

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"La exposición de la banca múltiple y del resto del sistema financiero a estos es baja, por lo que dicha situación no representa un riesgo para el sistema en su conjunto", destacó el CESF.

Sobre los principales riesgos para el sistema financiero, el CESF hizo la Encuesta de Percepción de Riesgo Sistémico al primer semestre de este año y se destacan las perspectivas de crecimiento económico como el más relevante.

El reporte del CESF destaca que el panorama hacia delante para la economía global continúa sujeto a la incertidumbre asociada con la evolución y duración del conflicto en Medio Oriente y sus posibles repercusiones sobre los precios de los hidrocarburos y otras materias primas.

Además, si las tensiones geopolíticas permanecen por un periodo prolongado, esto provocaría un mayor debilitamiento de la actividad económica, la inversión y los flujos de comercio mundiales.

"En México, los mercados financieros locales han operado de manera ordenada en un entorno de relativamente baja volatilidad. En particular, destaca que el tipo de cambio del peso mexicano con respecto al dólar estadounidense se apreció alrededor de 3% desde la última sesión del Consejo", señala el reporte.

Con la información disponible, se espera que la economía mexicana registre crecimiento en el segundo trimestre del año tras la contracción del primero.

El CESF destacó la importancia de mantener la vigilancia sobre la evolución de las condiciones económicas y financieras, tanto internacionales como locales, para que en caso de ser necesario tomar las atribuciones correspondientes que permitan un correcto funcionamiento del sistema financiero.

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