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Economía

Banxico advierte de los riesgos en el uso de IA en el sistema financiero

El banco central señala que más endeudamiento de empresas y ciberdelitos son posibles riesgos, por lo que se requiere de una mayor participación de los reguladores.
jue 18 junio 2026 01:00 PM
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Inteligencia Artificial y los retos de su uso en la banca mexicana
Banxico señala que aunque se puede ayudar a que las personas y pymes tengan una mayor penetración de productos financieros, esto podría implicar nuevas vulnerabilidades para el sistema y sus usuarios. (Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket/Getty Image)

El Banco de México (Banxico) considera que la inteligencia artificial (IA) está teniendo un crecimiento social que ayuda a optimizar la toma de decisiones en el sistema financiero, pero también representa retos para los reguladores, usuarios e instituciones como los bancos o las Sofipos.

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“La IA no introduce riesgos completamente nuevos en todos los casos, pero sí modifica su escala, velocidad de transmisión y grado de interdependencia, lo que puede alterar la forma en que se materializan y propagan los episodios de estrés financiero”, consideró el banco central, en un documento llamado “Inteligencia artificial y estabilidad financiera: canales potenciales de transmisión de riesgos”.

Empresas de tecnología han puesto a disposición de bancos, fintechs y Sofipos soluciones para analizar los perfiles de clientes, especialmente los que no están bancarizados.

Desde el análisis del comportamiento de compras que hacen las personas sin un historial de crédito hasta el análisis de comportamiento en su empleo -como salario, cuántas veces cambia de trabajo, etcétera-, las empresas han creado modelos que buscan identificar la capacidad de pago de los usuarios.

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El documento de Banxico refiere que entre los retos para los reguladores está la forma en que la usan las instituciones financieras no bancarias, que al tener una regulación menos estricta que los bancos, pueden tener una ventaja competitiva por explotar estos modelos.

Una empresa dedicada a hacer core bancario y tecnología para instituciones financieras llamada Mambu refiere que bancos, Sofipos, Sofomes o cualquier empresa del sector que implemente herramientas de IA puede disminuir hasta en 50% los costos asociados a implementación, integración, personalización, infraestructura y mantenimiento.

Banxico señala que aunque se puede ayudar a que las personas y las pymes tengan una mayor penetración de productos financieros, esto podría implicar nuevas vulnerabilidades para el sistema y sus usuarios.

El banco central considera, basándose en reportes del Fondo Monetario Internacional (FMI), que los reguladores también enfrentan retos de supervisión, ya que los modelos de IA no son transparentes ni homogéneos.

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Para los usuarios, el riesgo es que los algoritmos pueden llevar a errores en la manera en que se evalúa a ciertos grupos poblacionales, con implicaciones para la conducta del mercado y la equidad.

El uso de la IA se está popularizando al grado de que las empresas están invirtiendo en soluciones, pero con deuda.

“El financiamiento mediante crédito privado a empresas vinculadas a IA ha crecido de manera significativa, con montos vigentes que han pasado de niveles cercanos a cero a más de 200,000 millones de dólares en una década”, apunta el banco central.

Además, dentro del crédito privado, las empresas han aumentado de menos de 1% a alrededor de 8% del total del crédito vigente.

“Se estima que el desarrollo de infraestructura de IA requerirá inversiones cercanas a tres billones de dólares a nivel global hacia 2028, de las cuales se prevé que una parte importante será financiada a través de deuda”, destaca Banxico.

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Sobre los riesgos de ciberseguridad, Banxico detectó que el desarrollo y provisión de capacidades de IA se concentran en un número reducido de proveedores globales, lo que incrementa la dependencia del sistema financiero en infraestructuras tecnológicas compartidas.

Las tres empresas con mayor dominación en el sector son NVIDIA, AMD, Intel y TSMC.

“Esta concentración eleva el riesgo de puntos únicos de falla y vulnerabilidades comunes ante una interrupción técnica”, señala.

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De acuerdo con el Foro Económico Mundial, los casos de fraude mediante deepfakes en América del Norte crecieron alrededor de 1,740% entre 2022 y 2023, mientras que Deloitte estima que las pérdidas por fraudes habilitados por IA generativa podrían alcanzar 40,000 millones de dólares en Estados Unidos hacia 2027, indica el informe del banco central.

Entre enero y mayo de 2026, Banco de México ha detectado ocho vulneraciones cibernéticas en contra de tres bancos, de dos Sofipos, una fintech y una cooperativa de ahorro y préstamo.

Cuatro de los ocho incidentes ocurrieron en mayo, de acuerdo con el banco central.

Banxico considera que estos riesgos implican la necesidad de mantener una vigilancia constante sobre los riesgos asociados, cuyo alcance y velocidad de propagación han aumentado de manera significativa en los últimos años.

América Latina es la región más expuesta a ataques impulsados por agentes de IA, con un 89% de las instituciones financieras que reporta este tipo de incidentes, señala una encuesta mundial de BioCatch realizada entre 1,440 líderes de fraude, riesgo y cumplimiento en 25 países, incluido México.

Según la encuesta, la preocupación crece en el país: el 79% de los líderes bancarios considera que los agentes de IA podrían convertirse en la mayor vulnerabilidad explotable por los defraudadores durante los próximos 12 meses.

En la versión de 2025 del informe, el 71% de los encuestados en el mundo reportó un aumento en los intentos de fraude en su organización. En 2026, la cifra ascendió al 81%. Es significativo el aumento anual de las pérdidas por fraude en sus bancos, que pasó del 59% al 76%. Casi la mitad de los encuestados este año afirma que su organización pierde más de 10 millones de dólares anuales por fraude, el 20% más de 25 millones y el 5% más de 50 millones.

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Economía Banco de México Inteligencia artificial Tecnología

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