Bancos y Sofipos enduceren medidas para abrir cuentas y Banxico 'aplaude' mejoras para evitar el lavado de dinero

"Estamos revisando los procesos de prevención de lavado de dinero y combate al financiamiento al terrorismo con el propósito de modernizarnos que nos ayuden a combatir este delito", dijo la gobernadora en la presentación del Reporte de Estabilidad Financiera correspondiente al primer semestre del año.

Rodríguez añadió que se han intensificado las revisiones en cuanto a los conocimientos de sus clientes, especialmente para los clientes de alto riesgo.

"A partir de las designaciones de la FinCEN (Red de Control de Delitos Financieros), las instituciones financieras han reforzado la verificación de sus clientes y de sus beneficiarios", dijo.

El año pasado, la FinCEN señaló a Vector, Intercam y CI Banc o por presunto lavado de dinero y financiamiento a cárteles de la droga; las acusaciones le valieron a las tres instituciones su desaparición gradual del sistema y la venta de sus activos a otras empresas.

Desde entonces, los bancos y las Sofipos han endurecido sus medidas para la apertura de cuentas, por ejemplo, los clientes han tenido que actualizar sus datos presentando o escaneando sus identificaciones oficiales.

Los bancos digitales también han tenido que reforzar e implementar mecanismos para analizar a los clientes que intentan abrir una cuenta.

La Asociación de Bancos de México y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) acordaron el mes pasado en colaborar para evitar que el dinero de las estafas, que se han detectado principalmente en centros penitenciarios, corra por las cuentas del sistema financiero mexicano.

La UIF hizo un análisis en el que se detectaron patrones transaccionales asociados con esquemas de extorsión operados desde el interior de centros penitenciarios.

"Entre los hallazgos, destaca la recepción de transferencias electrónicas con conceptos recurrentes y la movilización acelerada de recursos a través de aplicaciones móviles, las cuales concentraron alrededor del 70% de las operaciones observadas en el caso analizado", señaló la autoridad.

La gobernadora añadió que se han intensificado las revisiones en cuanto a los conocimientos de sus clientes, especialmente para los clientes de alto riesgo.

"A partir de las designaciones del FinCEN, las instituciones financieras han reforzado la verificación de sus clientes y de sus beneficiarios", dijo.

El gobierno de Estados Unidos, con motivo de la Copa Mundial de Futbol que arranca este jueves, también ha emitido alertas a los bancos para que eviten que el dinero de la trata de personas o de otros delitos se cuele por sus canales.