México recibe 5,611 mdd en remesas en mayo y registra el mayor monto en siete meses

Las remesas en mayo suelen tener un mejor comportamiento debido a que en México se celebra el "Día de las Madres" y los migrantes mandan más dinero.

La remesa promedio fue de 401 dólares, en comparación con los 381 dólares por envío reportados el año pasado.

En el acumulado de enero a mayo, México recibió 25,287.5 millones de dólares, apenas un 0.4% más que en el mismo periodo de 2025.

Analistas de BBVA Research estiman que de mantenerse el ritmo de crecimiento de las remesas, hacia finales de año pueden cerrar con un crecimiento de 2%, aunque esto dependerá de las medidas que pueda tomar el gobierno de Donald Trump en contra de migrantes.

Un análisis de BBVA Research destaca que el 95% de la población migrante mexicana reside en Estados Unidos.