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Economía

México recibe 5,611 mdd en remesas en mayo y registra el mayor monto en siete meses

Las remesas que llegan a México desde el extranjero tuvieron un crecimiento anual de 3.8% mientras que en el acumulado del año se han recibido 25,287.5 millones de dólares.
mié 01 julio 2026 09:44 AM
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remesas a mexico
Se espera que las remesas que llegan a México crezcan 2% en este 2026. (John Moore/Getty Images)

México hiló cuatro meses consecutivos con crecimiento en el monto de remesas que recibe desde el extranjero.

En mayo llegaron al país 5,611 millones de dólares en remesas, de acuerdo con datos del Banco de México (Banxico). La cifra representa un crecimiento de 3.8% respecto al mismo mes del año pasado. En comparación con el mes previo, el crecimiento fue de 13%.

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Las remesas en mayo suelen tener un mejor comportamiento debido a que en México se celebra el "Día de las Madres" y los migrantes mandan más dinero.

La remesa promedio fue de 401 dólares, en comparación con los 381 dólares por envío reportados el año pasado.

En el acumulado de enero a mayo, México recibió 25,287.5 millones de dólares, apenas un 0.4% más que en el mismo periodo de 2025.

Analistas de BBVA Research estiman que de mantenerse el ritmo de crecimiento de las remesas, hacia finales de año pueden cerrar con un crecimiento de 2%, aunque esto dependerá de las medidas que pueda tomar el gobierno de Donald Trump en contra de migrantes.

Un análisis de BBVA Research destaca que el 95% de la población migrante mexicana reside en Estados Unidos.

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