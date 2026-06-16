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Economía

México va por ley sobre stablecoins para hablar "el mismo idioma" que sus socios del T-MEC

El senador de Morena, Alejandro Murat, dijo que presentó una iniciativa de ley sobre stablecoins que imita a la regulación estadounidense que prioriza la seguridad de los usuarios.
mar 16 junio 2026 04:00 PM
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México 'copia' la ley Genius de EU para hablar "el mismo idioma" que sus socios del T-MEC
Alejandro Murat presentó la iniciativa de activos virtuales el 4 de mayo pasado.

El senador de Morena Alejadro Murat presentó una iniciativa con la que busca regular activos virtuales como las stablecoins, que son critpomonedas vinculadas al peso, con el fin de "hablar el mismo idioma" que sus socios comerciales del T-MEC.

En el marco de la Stablecoin Conference 2026, organizada por Bitso, Murat dijo que las stablecoins tienen su importancia ante las relaciones comerciales que tiene México con países como Estados Unidos o la Unión Europea.

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"El mundo digital necesita sus monedas y si no hablas el mismo lenguaje, pues no vas a poder avanzar", dijo. "En Japón ya más del 60% de sus transacciones las realizan con stablecoins".

Murat destacó que la iniciativa que presentó es una "calca" de la ley Genius que se promulgó en julio del año pasado en Estados Unidos, un país que representa el 30% de la economía global.

El senador destacó que en el marco de la renegociación del T-MEC, esta es una oportunidad para alinear la regulación entre los países en materia de pagos.

"Lo único que agregamos en la iniciativa fuera de la Ley Genius es la parte de las sanciones", apuntó. Por ahora la ley se limita al sistema de pagos, pero la idea es escalar la ley gradualmente conforme se genere confianza en el sistema.

Murat destacó que con un sistema financiero que evoluciona e innova, este tipo de regulaciones tiene que venir acompañada de una buena regulación para darle certeza a los consumidores.

"Hay una serie de actores que quieren participar y la máxima autoridad es el Banco de México", explicó. "Necesitamos tener un buen consenso de todo el sector para llegar unidos y, por supuesto, construir con el Banco de México esta certeza".

En el reporte de estabilidad financiera de diciembre pasado, Banco de México destacó el crecimiento de las stablecoins.

"A diferencia de otros activos virtuales, cuyos precios se caracterizan por una alta volatilidad derivada de su naturaleza especulativa y de la ausencia de fundamentos económicos, las stablecoins incorporan en su diseño mecanismos que intentan mantener un valor estable frente a monedas fiduciarias o canastas de activos", apuntó.

Sin embargo, destacó que su diseño también las expone a potenciales riesgos de mercado, liquidez, crédito y operativos, vinculados a la calidad y volatilidad de los activos que los respaldan y a la solidez de sus emisores, así como su participación de mercado, lo que plantea interrogantes sobre sus implicaciones para la estabilidad financiera y los sistemas de pago.

Banxico señala que el uso de las stablecoins se ha extendido al envío de remesas hacia economías en desarrollo, debido a la ausencia de opciones con costos y tiempos de transacción comparables.

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¿Qué es la Ley GENIUS?

La Ley GENIUS (por sus siglas en inglés, Guaranteeing Essential National Infrastructure in US-Stablecoins) es la primera legislación integral sobre stablecoins en Estados Unidos.

Aunque el bitcoin es la criptomoneda más conocida, los stablecoins son más importantes por su uso en transacciones.

La ley obliga a los emisores de stablecoins a tener reservas de activos, como depósitos bancarios o bonos del Tesoro, al menos equivalentes al valor de su criptomoneda en circulación.

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