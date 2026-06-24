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Economía

'Apagón telefónico' pone en riesgo cobro de hasta 28,600 mdp en créditos

La cobranza financiera depende del celular para recuperar ocho de cada 10 pesos adeudados y las fintech serían las más expuestas a un aumento de morosidad.
mié 24 junio 2026 05:55 AM
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El 'apagón telefónico' le costaría 28,000 mdp a los despachos de cobranza: 8 de cada 10 deudas se cobran por teléfono
La CRT reportó que 60.6 millones de personas habían completado la vinculación de sus líneas telefónicas. (FG Trade/Getty Images)

Los despachos de cobranza advirtieron que si los operadores de telefonía dan de baja las líneas móviles no registradas, como se tiene previsto para el 1 de julio, las afectaciones al sector pueden ir desde los 8,500 hasta los 28,600 millones de pesos.

El presidente de la Asociación de Profesionales en Cobranza y Servicios Jurídicos (APCOB), Alan Ramírez, dijo, en entrevista, que ante el bajo número de registros celulares, el sector financiero puede ver un aumento en la morosidad, por lo que pidió considerar una prórroga para que más personas se registren.

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Los despachos de cobranza tienen en el canal móvil —que incluye llamadas, SMS y WhatsApp— su principal mecanismo para recuperar los créditos otorgados por las instituciones financieras: ocho de cada 10 pesos se cobran por esa vía.

No solo afecta a la empresas de cobranza; es un tema gremial, de salud del crédito en México (...) Estamos de acuerdo en que haya legitimidad y transparencia de todas las empresas que nos dedicamos a esto
Alan Ramírez, presidente de la APCOB

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Hasta el 13 de junio, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) reportó que 60.6 millones de personas habían completado la vinculación de sus líneas telefónicas de un universo de 161 millones de líneas telefónicas, es decir, apenas un 38% de los teléfonos móviles.

El objetivo es vincular cada línea telefónica con la CURP de su titular para combatir fraudes y extorsiones telefónicas.

La APCOB hizo un análisis para determinar hasta cuánto podría dejar de recuperar en créditos si es que el regulador da de baja casi el 60% de las líneas telefónicas que no cuentan con un registro.

"Construimos un modelo con tres escenarios según cuánta contactabilidad se pierda de forma efectiva (no toda línea no registrada pierde contacto el mismo día: muchos registran a tiempo y WhatsApp sigue funcionando por Wifi)", señala la Asociación.

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En un escenario moderado, la industria dejaría de recuperar alrededor de 8,500 millones de pesos al año.; en uno central, estima que no podría recuperar 16,800 millones; y en el caso más crítico la cifra asciende hasta 28,600 millones.

La APCOB señala que la industria fintech será la más expuesta a esta medida porque casi 100% de su cobranza depende del teléfono móvil: 98% de los clientes de bancos digitales y fintech solo responde por WhatsApp.

"No estamos en contra de combatir la extorsión", aseguró el representante de la APCOB. "Pedimos una transición ordenada, un registro escalonado o una ventana de gracia para líneas en gestión de cobranza, para no romper la cadena de pagos de los hogares en el peor momento, con la cartera vencida ya en máximos".

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La Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en México (ASOFOM) dijo que las más de 250 Sofomes a las que representa acatarán las disposiciones impulsadas por la autoridad.

En congruencia con este objetivo, nos hemos sumado activamente a la campaña de la Comisión, difundiendo información en nuestros canales institucionales y redes sociales, con el propósito de promover una participación informada de la ciudadanía
Jorge Avante, director general de ASOFOM.

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La ASOFOM añadió que es necesario avanzar en un diálogo sobre los mecanismos de resguardo, almacenamiento y uso de los datos personales de los usuarios.

"La confianza de las personas es un elemento central para el éxito de cualquier medida de esta naturaleza, por lo que resulta indispensable garantizar claridad, certeza jurídica y protección efectiva de la información", añadió.

En tanto, la Asociación de Bancos de México (ABM) y la Asociación Mexicana de Sofipos (AMS) se negaron a dar una postura sobre una posible prórroga al registro de líneas celulares.

La morosidad en las instituciones financieras

La APCOB señala que aunque la morosidad de instituciones financieras como los bancos y las fintech puede incrementarse, la suspensión de líneas telefónicas no serán la única razón del aumento en la morosidad.

Las Sofipos registran el índice de morosidad más alto del sistema financiero.

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¿Cuál es el proceso para cobrar un crédito?

Las instituciones financieras tienen tres escenarios base en el cobro de los créditos que otorgan: los que se podrán pagar sin problema, los que pedirán la reestructura del crédito y los que definitivamente no se pagarán.

En los primeros 90 días, las áreas del banco son las responsables de cobrar la deuda, después de este periodo, el banco pasa la labor de cobranza a los despachos, que son contratados para reducir costos en el cobro de las deudas.

La deuda no deja de ser del banco o institución que prestó el dinero.

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