El 'apagón telefónico' le costaría 28,000 mdp a los despachos de cobranza: 8 de cada 10 deudas se cobran por teléfono

Los despachos de cobranza tienen en el canal móvil —que incluye llamadas, SMS y WhatsApp— su principal mecanismo para recuperar los créditos otorgados por las instituciones financieras: ocho de cada 10 pesos se cobran por esa vía.

No solo afecta a la empresas de cobranza; es un tema gremial, de salud del crédito en México (...) Estamos de acuerdo en que haya legitimidad y transparencia de todas las empresas que nos dedicamos a esto Alan Ramírez, presidente de la APCOB

Hasta el 13 de junio, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) reportó que 60.6 millones de personas habían completado la vinculación de sus líneas telefónicas de un universo de 161 millones de líneas telefónicas, es decir, apenas un 38% de los teléfonos móviles.

El objetivo es vincular cada línea telefónica con la CURP de su titular para combatir fraudes y extorsiones telefónicas.

La APCOB hizo un análisis para determinar hasta cuánto podría dejar de recuperar en créditos si es que el regulador da de baja casi el 60% de las líneas telefónicas que no cuentan con un registro.

"Construimos un modelo con tres escenarios según cuánta contactabilidad se pierda de forma efectiva (no toda línea no registrada pierde contacto el mismo día: muchos registran a tiempo y WhatsApp sigue funcionando por Wifi)", señala la Asociación.

En un escenario moderado, la industria dejaría de recuperar alrededor de 8,500 millones de pesos al año.; en uno central, estima que no podría recuperar 16,800 millones; y en el caso más crítico la cifra asciende hasta 28,600 millones.

La APCOB señala que la industria fintech será la más expuesta a esta medida porque casi 100% de su cobranza depende del teléfono móvil: 98% de los clientes de bancos digitales y fintech solo responde por WhatsApp.

"No estamos en contra de combatir la extorsión", aseguró el representante de la APCOB. "Pedimos una transición ordenada, un registro escalonado o una ventana de gracia para líneas en gestión de cobranza, para no romper la cadena de pagos de los hogares en el peor momento, con la cartera vencida ya en máximos".