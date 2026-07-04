Banco del Bienestar aumenta su capital en 4,245 millones de pesos

"La Secretaría de Hacienda y Crédito Público aprobó el aumento de capital social por la cantidad de 4,245 millones de pesos para fortalecer al Banco", señaló en el documento.

El capital social de un banco o institución financiera se trata de dinero o bienes que, en este caso, el gobierno pone para que el banco opere.

Se busca que este capital social tenga los fondos suficientes para que opere el banco y funciona también como una garantía en caso de pedir deuda. Este anuncio del aumento de capital no significa necesariamente que el banco esté en problemas.

Hasta el primer trimestre del año, el Banco del Bienestar registró utilidades de 523 millones de pesos, esto fue un 37% menos que las utilidades registradas en el mismo periodo de 2025. El monto de enero a marzo de este año superó las pérdidas de 2,211 millones que registró en el cuarto trimestre de 2025.

En el primer trimestre del año, el banco registró costos de administración de 2,850 millones de pesos, principalmente por los gastos que tiene en materia de tecnología a la que destinó 639 millones de pesos.

