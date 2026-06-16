La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha impuesto 10 multas al Banco del Bienestar en lo que va del año por irregularidades en controles internos y operativos, y que en total suman 5.55 millones de pesos.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha impuesto 10 multas al Banco del Bienestar en lo que va del año por irregularidades en controles internos y operativos, y que en total suman 5.55 millones de pesos.
De acuerdo con las sanciones que se pueden consultar en el portal, en enero el banco fue sancionado con tres multas: dos de 260,640 pesos cada una, por las cuales se presentó un juicio de nulidad y una más de 268,860 pesos, esta última por incumplir con medidas básicas de seguridad.
La CNBV sumó dos multas en marzo, cada una por un monto de 311,220 pesos cada una.
A estas se añadieron cinco más en abril por tener registros contables incorrectos, incumplimiento de obligaciones y observancias al régimen regulatorio.
Las multas impuestas en abril se desglosan de la siguiente manera:
- Una fue por 1,443,300 pesos
- Dos por montos cada una de: 1,037,400 pesos
- Dos por montos cada una de: 311,220 pesos
Tras la publicación de las multas, el Banco del Bienestar interpuso un amparo en el que acusó a la CNBV de exponerlo a una "daño reputacional irreversible e irreparable".
El banco, de acuerdo con el periódico Reforma, también pidió declarar inconstitucional el artículo 108 Bis 8 de la LIC que es el que ordena a la CNBV "hacer del conocimiento del público en general, a través de su portal de internet, las sanciones que al efecto se impongan", por infracciones a esta ley.
"... es un acto con efectos infamantes, pues implica la exhibición pública anticipada del Banco del Bienestar como infractor en un portal de internet, generando descrédito, escarnio y afectación irreversible a su honor, prestigio y reputación institucional dentro del sistema financiero", se lee el amparo presentado el 12 de mayo, y al que hace referencia Reforma.
A través de su cuenta en X, el Banco del Bienestar informó que las sanciones referidas corresponden a observaciones de carácter administrativo determinadas por la CNBV en 2023 y no implican la existencia de daño patrimonial a las personas usuarias, afectación a los recursos de los Programas para el Bienestar, ni la comisión de irregularidades por parte de la institución.
El Banco del Bienestar refrenda que no existe daño patrimonial a sus usuarios y que mantiene su solvencia y estabilidad financiera.
En relación con la información difundida sobre sanciones impuestas al Banco del Bienestar por fallas en sus controles, la… pic.twitter.com/4MHNreLAjS
— Hacienda (@Hacienda_Mexico) June 16, 2026
En julio de 2025, el Banco del Bienestar cumplió seis años de operación con 3,000 sucursales del Banco del Bienestar en todo el país, desde los cuales atienden a más de 30 millones de mexicanas y mexicanos que reciben sus apoyos de manera directa y segura a través del Banco del pueblo de México. Actualmente, suma 3,149 sucursales en todo el país.
“Es fundamental seguir impulsando la inclusión financiera y aprovechar la amplia presencia territorial del Banco del Bienestar, para llegar cada vez a más mexicanas y mexicanos con servicios de calidad”, destacó en ese entonces el director de la institución bancaria, Víctor Lamoyi.
La CNBV es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con autonomía técnica y operativa. Tiene facultades para autorizar, regular, supervisar y sancionar a las entidades que forman parte del sistema financiero mexicano, así como a personas físicas o morales que realicen actividades previstas en las leyes financieras.
Su mandato está definido en la Ley de la CNBV y abarca desde la vigilancia de bancos, casas de bolsa y aseguradoras, hasta plataformas fintech o cajas de ahorro.