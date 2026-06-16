De acuerdo con las sanciones que se pueden consultar en el portal, en enero el banco fue sancionado con tres multas: dos de 260,640 pesos cada una, por las cuales se presentó un juicio de nulidad y una más de 268,860 pesos, esta última por incumplir con medidas básicas de seguridad.

La CNBV sumó dos multas en marzo, cada una por un monto de 311,220 pesos cada una.

A estas se añadieron cinco más en abril por tener registros contables incorrectos, incumplimiento de obligaciones y observancias al régimen regulatorio.

Las multas impuestas en abril se desglosan de la siguiente manera:

- Una fue por 1,443,300 pesos

- Dos por montos cada una de: 1,037,400 pesos

- Dos por montos cada una de: 311,220 pesos

Tras la publicación de las multas, el Banco del Bienestar interpuso un amparo en el que acusó a la CNBV de exponerlo a una "daño reputacional irreversible e irreparable".

El banco, de acuerdo con el periódico Reforma, también pidió declarar inconstitucional el artículo 108 Bis 8 de la LIC que es el que ordena a la CNBV "hacer del conocimiento del público en general, a través de su portal de internet, las sanciones que al efecto se impongan", por infracciones a esta ley.

"... es un acto con efectos infamantes, pues implica la exhibición pública anticipada del Banco del Bienestar como infractor en un portal de internet, generando descrédito, escarnio y afectación irreversible a su honor, prestigio y reputación institucional dentro del sistema financiero", se lee el amparo presentado el 12 de mayo, y al que hace referencia Reforma.

Sin afectaciones a usuarios: Banco del Bienestar

A través de su cuenta en X, el Banco del Bienestar informó que las sanciones referidas corresponden a observaciones de carácter administrativo determinadas por la CNBV en 2023 y no implican la existencia de daño patrimonial a las personas usuarias, afectación a los recursos de los Programas para el Bienestar, ni la comisión de irregularidades por parte de la institución.