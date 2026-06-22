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Economía

Pensiones del Bienestar aportan más a hogares del sur, donde llegan menos transferencias

Un estudio de Banxico muestra que en el sur del país se registra el menor porcentaje de personas beneficiarias con un 82.4% y aporta hasta 7.3% en el ingreso de los hogares.
lun 22 junio 2026 03:50 PM
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pension del bienestar llega menos al sur de mexico
Un análisis de Banxico señala que en la zona sur del país, los ingresos de los hogares se ven más beneficiados de este programa. (Crisanta Espinosa Aguilar)

La pensión del Bienestar que da el gobierno federal a personas mayores de 65 años llega a menos personas del sur del país y es donde mejora los ingresos de las personas, de acuerdo con un estudio hecho por el Banco de México (Banxico).

En el reporte "Heterogeneidad regional en las transferencias de pensiones no contributivas, y efectos sobre el empleo afiliado al IMSS", el banco central analizó la distribución por zonas del país y sus efectos en la distribución de los hogares y el empleo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

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En él se destaca que es en la zona norte del país donde más personas reciben esta pensión: el 95.2% de las personas que son elegibles (por tener más de 65 años) cuenta con su depósito de 6,400 pesos bimestrales, mientras que en la zona sur, la recibe el 82.4% de las personas.

La población elegible regional se calculó como el promedio de personas de 65 años o más en los levantamientos de la ENOE en 2025.

Para la zona Centro-Norte, el 92.5% de las personas recibe este apoyo y el 87.6% de las personas en la zona Centro.

"Estas brechas señalan que, bajo su diseño actual, aún existe un margen para que las pensiones no contributivas aumenten su cobertura entre los adultos mayores del país", destacó el Banco de México.

Sobre la importancia que tienen estas transferencias en los ingresos de los hogares, se señala que es en la zona sur en donde se ve que contribuyen más a estos hogares.

Al recibir la Pensión del Bienestar, en la zona sur representa el 7.3% de los ingresos de los hogares, mientras que para la zona norte apenas representa un 4.1% de los ingresos.

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Esta estimación la hizo el Banco de México con datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) 2024.

Para la zona Centro Norte del país, las transferencias representan el 5.4% de los ingresos y para la zona Centro el 5.1%.

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Pensiones del Bienestar permiten que personas trabajen menos

El gobierno federal refiere que 13.6 millones de personas tienen acceso a este programa de pensiones y el estudio de Banxico señala que estas transferencias reducen la empleabilidad entre sus beneficiarios.

Banxico señala en su estudio que las personas que reciben este apoyo son más propensas a no buscar un empleo en comparación con las que no lo reciben.

"En general las transferencias aumentan el empleo entre los grupos de edad no beneficiarios y lo reducen entre quienes son beneficiarios del programa", apunta el banco central.

"Los resultados sugieren que el programa de pensiones no contributivas influye ligeramente tanto en la oferta como la demanda de trabajo, permitiendo a los beneficiarios trabajar menos", refiere el estudio.

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Banco de México Pensiones y asistencia social

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