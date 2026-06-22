Pensiones del Bienestar aportan más a hogares del sur, donde llegan menos transferencias

En él se destaca que es en la zona norte del país donde más personas reciben esta pensión: el 95.2% de las personas que son elegibles (por tener más de 65 años) cuenta con su depósito de 6,400 pesos bimestrales, mientras que en la zona sur, la recibe el 82.4% de las personas.

La población elegible regional se calculó como el promedio de personas de 65 años o más en los levantamientos de la ENOE en 2025.

Para la zona Centro-Norte, el 92.5% de las personas recibe este apoyo y el 87.6% de las personas en la zona Centro.

"Estas brechas señalan que, bajo su diseño actual, aún existe un margen para que las pensiones no contributivas aumenten su cobertura entre los adultos mayores del país", destacó el Banco de México.

Sobre la importancia que tienen estas transferencias en los ingresos de los hogares, se señala que es en la zona sur en donde se ve que contribuyen más a estos hogares.

Al recibir la Pensión del Bienestar, en la zona sur representa el 7.3% de los ingresos de los hogares, mientras que para la zona norte apenas representa un 4.1% de los ingresos.

Esta estimación la hizo el Banco de México con datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) 2024.

Para la zona Centro Norte del país, las transferencias representan el 5.4% de los ingresos y para la zona Centro el 5.1%.