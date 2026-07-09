Scott Thomson, CEO global de Scotiabank: "Queremos ser el banco del T-MEC"

Lo dice en entrevista con Expansión durante una reciente visita al país enfocada en reafirmar el compromiso de Scotiabank con su operación local, reforzar con clientes y directivos la estrategia del banco hacia 2030 y subrayar el papel del mercado mexicano como eje del corredor económico de Norteamérica, que mueve entre 1.6 y 2 billones de dólares anuales, de acuerdo con UBS. Ese es el tamaño de la cancha donde el banco canadiense quiere jugar.

En la institución saben que el futuro del bloque comercial también definirá buena parte de su crecimiento en la región. Un análisis interno calcula que un fracaso en la renovación del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) puede restar hasta el 1.9% al PIB canadiense.

La mayoría de los bancos globales, ante el mismo panorama, reducen exposición o esperan desde la barrera. Thomson, en cambio, dobla la apuesta. Habla de incertidumbre global, tensiones comerciales y riesgos geopolíticos, pero nunca pierde la sonrisa. La calma no parece improvisada. Antes de llegar a la banca, construyó parte de su carrera en industrias como la maquinaria pesada, las telecomunicaciones y en energía, entornos en los que la velocidad de ejecución suele importar más que las largas planificaciones.

Su optimismo parte de una convicción: Scotiabank cree tener una posición única para capitalizar la integración económica de Norteamérica. Es el tercer banco más grande por activos en Canadá, opera con grandes corporativos y multinacionales en Estados Unidos y ocupa el cuarto lugar por cartera de crédito en México, un mercado que considera pieza central de su crecimiento futuro.

Al hablar de México, Thomson hace una pausa. El país se ha convertido en uno de los mercados internacionales más relevantes para el grupo y hoy aporta alrededor del 30% de las utilidades internacionales del banco. El año pasado, la institución tuvo utilidades netas por 10,241 millones de pesos.

Thomson dice que México ya no es una operación internacional dentro del portafolio del banco canadiense. Es uno de los vértices de la arquitectura regional que Scotiabank intenta construir en América del Norte. “Somos el cuarto banco más grande en México. Tenemos 9,000 empleados, más de 450 sucursales y más de dos millones de clientes. Sabemos cómo operar aquí”, sostiene.

La convicción en el país contrasta con la decisión de salir de mercados como Colombia, Costa Rica o Panamá. Detrás hay una lógica estrictamente financiera: sin el tamaño suficiente para ofrecer toda la gama de servicios –desde banca transaccional hasta gestión patrimonial–, el retorno no justifica el riesgo operativo y regulatorio. “Para ofrecer una gama completa de servicios necesitas escala. En México, la tenemos”.

Una pieza clave

Pero, además, Thomson ve a México como una pieza industrial clave en un entorno en el que Estados Unidos busca reducir su dependencia manufacturera de China y fortalecer cadenas regionales de suministro. “Tiene una fuerza laboral altamente calificada y competitiva. Canadá tiene recursos. Estados Unidos tiene el mercado”, explica. “Hay una lógica estratégica muy poderosa para conectar a los tres países”.

