Del TLCAN al T-MEC: así se transformó la economía mexicana

En 2025, las exportaciones mexicanas alcanzaron un récord de 663,770 millones de dólares, con cifras desestacionalizadas. De ese total, las manufacturas aportaron 607,736 millones, equivalentes a 91.6% de las ventas externas, mientras las exportaciones petroleras sumaron apenas 21,306 millones, es decir, 3.2% del total, de acuerdo con la Balanza Comercial de Mercancías de México de Banxico.

Las exportaciones petroleras perdieron peso incluso antes del TLCAN: pasaron de representar 58% del total exportado en 1980 a solo 12% en 1994, año en que el tratado entró en vigor. Aunque años después recobraron fuerza ya no alcanzaron a las manufacturas.

Ese contraste resume una de las transformaciones económicas más importantes de México: pasó de depender del petróleo a convertirse en una de las plataformas manufactureras más importantes del mundo y en una pieza esencial de las cadenas de suministro de América del Norte.

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) no inició ese cambio, pero sí lo aceleró y le dio certidumbre. La transformación comenzó una década antes, cuando el modelo económico que había impulsado al país durante buena parte del siglo XX llegó a su límite.

El fin del modelo cerrado

Por mucho tiempo, México siguió una estrategia de industrialización por sustitución de importaciones. El objetivo consistía en fabricar dentro del país los bienes que antes se compraban en el extranjero, algo que volvió a la mesa en los últimos años. Para lograrlo, el gobierno protegía a las empresas nacionales mediante elevados aranceles, permisos de importación, subsidios y una amplia participación del Estado en la economía.

Ese modelo permitió el llamado Desarrollo Estabilizador. Entre las décadas de 1950 y 1970, la economía mexicana creció alrededor de 6% anual con inflación relativamente baja, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Sin embargo, también generó una industria poco expuesta a la competencia internacional y cada vez más dependiente del gasto público.

La crisis de deuda de 1982 marcó un punto de quiebre, pues la suspensión de pagos, la devaluación del peso y el aumento de la inflación obligaron al país a replantear su estrategia económica. Cuatro años después, México ingresó al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), redujo aranceles, eliminó buena parte de las restricciones a las importaciones y comenzó a abrir sectores a la inversión extranjera. La CEPAL identifica ese proceso como el inicio de la integración comercial moderna de México.

Cuando comenzó la negociación del TLCAN, la apertura ya estaba en marcha.