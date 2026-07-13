Farmacias Simi quiere reducir uso de efectivo y ofrecer servicio de remesas con Stori

Víctor González Herrera, presidente ejecutivo de Farmacias Similares, dijo en entrevista con Expansión que el principal problema del efectivo para la cadena de farmacias es el costo operativo y el riesgo por asaltos en sus sucursales, ya que abarcan distintas zonas del país, incluso algunas de alta incidencia delictiva.

Siempre el reducir el efectivo es bueno y más que nada queremos darle acceso al crédito a la gente (...) Hay muchísimas personas que no tienen acceso a tarjetas de crédito por la gran cantidad de información que te piden los bancos y esta es una alternativa muy sencilla Víctor González Herrera, presidente ejecutivo de Farmacias Similares

La tarjeta de crédito que lanzan las dos empresas tendrá límites de crédito de entre 5,000 y 20,000 pesos y ya cuentan con 5,000 plásticos activos. El objetivo es colocar entre los clientes de las farmacias 100,000 tarjetas este mismo año.

González Herrera dijo que, a diferencia de otras cadenas de tiendas o farmacias, no busca crear su propia institución financiera. "Somos amantes de las alianzas y preferimos hacerlo con los especialistas y pensar en abrir un banco sería demasiado; una labor titánica".

El empresario mexicano dijo que prefirió la alianza con Stori debido a que se trata de una empresa mexicana liderada por una mujer: Marlene Garayzar. Además, al estar reconocida por la Secretaría de Economía bajo el sello "Hecho en México", considera que da una buena señal hacia el extranjero.

Garayzar también desechó la posibilidad de pedir una licencia bancaria, tal y como lo han hecho otras empresas como Nu, Klar o Finsus. Sin embargo, dijo que si en el futuro se identificara que la licencia actual no cuenta con algún producto necesario y que este solo se pudiera ofrecer a través de una empresa bancaria, sin duda realizarían la transformación.

Sobre la recepción de remesas en farmacias Similares, González Herrera dijo que el mercado de remesas (de cerca de 60,000 millones de dólares anuales) es atractivo y estarían dentro del ecosistema digital de Stori y no mediante retiros de efectivo en las farmacias.

"No nos gusta lo del retiro en efectivo porque nos obliga a tener mucho efectivo en las farmacias y cambia todo el sistema en nuestro modelo", dijo. "Esa idea ahorita hoy no nos encanta ni es algo que queramos explorar; la idea con las remesas es que el efectivo lo saques en un cajero".